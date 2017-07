La empresa Kalpakian despedirá entre 12 y 15 trabajadores. Así lo adelantó el secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), Ramón Gómez.

Gómez informó que entre esta semana y la próxima, la empresa textil concretará los despidos de estos trabajadores -que serían entre 12 y 15- sobre una planta total de 32 empleados. Es decir, Kalpakián despedirá a la mitad de los trabajadores que le quedan.

“Entre esta semana o la otra se van a concretar los despidos. Van a ser entre 12 y 15 despidos. La empresa aduce que tiene que hacer un achique porque hace nueve meses que la fábrica está parada. Nosotros ya hicimos reuniones con los trabajadores y con la empresa para acordar que le paguen las indemnizaciones como corresponde”, afirmó Gómez.

El titular del gremio textil agregó que por la falta de producción, en la empresa los trabajadores sólo hacen tareas de mantenimiento. “Algunos trabajadores ya hicieron acuerdos y se fueron”, completó.

Pero la preocupación en el gremio textil va más allá de estos nuevos despidos que se vienen. El principal temor es que la empresa Kalpakián abandone la provincia.

“No sabemos si la van a cerrar o no a la fábrica. Nosotros les pedimos que la mantengan, que se queden y que sigan apostando a nuestra provincia para ver si esto cambia”, añadió el gremialista.

Gómez destacó que la AOT mantiene constantes reuniones con la secretaria de Trabajo Miriam Espinoza y con el gobernador Sergio Casas para seguir de cerca la situación del sector industrial en general.

“Desde octubre será caos”

En este contexto, Gómez analizó la situación que vive el Parque Industrial y volvió a alertar sobre la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas nacionales que se llevan adelante respecto del sector. “Si a nivel nacional las políticas no cambian esto va a ser peor. Vamos a ver más despidos. Lo que se viene es un segundo semestre que será muy duro. A partir de octubre esto va a ser un caos. Habrá adelanto de vacaciones, suspensiones, despidos”, advirtió.

En este punto, el gremialista cuestionó no solo al macrismo sino al gobierno kirchnerista por la situación que vive la industria en el país. “Yo en 2015 advertí que se venía esto. Hoy algunos se acuerdan de que se podría haber hecho algo. Yo me pregunto porqué no se hizo antes. Como estamos en campaña electoral se dice ahora todo lo que se puede hacer. ¿Porqué no se lo hizo antes? Nosotros estamos siempre acompañando al Gobernador para pedir ayuda a nivel nacional por esta situación. De todos modos, la culpa no es solo de este gobierno nacional sino también del anterior”, indicó.