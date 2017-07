Tras la impugnación a la candidatura a senador de Carlos Menem, faltaba la palabra del apoderado del PJ, quien tildó de “insólito” el texto que acompañó la impugnación.

Según Juan Manuel Artico, quien intentó llevar tranquilidad a los adherentes del ex presidente, “no hay ningún impedimento para que Carlos Menem pueda ser candidato en las PASO”.

Especificamente sobre la impugnación, Artico sostuvo que “la notificación me llego cerca de las 15 del lunes. Y no alcanza a ser una impugnación, es más bien una presentación, un pedido, un deseo de que Menem no sea candidato”

Y agrega que la presentación fue realizada “por un tal Hernández Ramón con domicilio en La Matanza (provincia de Buenos Aires), quien además denuncia y pide por varios candidatos que él considera no tienen que ingresar al Senado ni al Congreso”

“Es un escrito donde además agravia a otros candidatos, pero sabemos que es un denunciador serial, así que suponemos que la Justicia no hará lugar a esta presentación y será desestimada”.