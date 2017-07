Desde la Iglesia riojana se mostraron preocupados porque desde hace años que hay una marcada tendencia de descenso en los ingresos en el Seminario local, aunque según el obispo Marcelo Colombo es una problemática que se da en todo el país.

En referencia a esto también hay que decir que no solamente cayeron las inscripciones, sino también las deserciones aumentaron, que se notan principalmente en el primero y segundo año. Sin olvidarnos claro de la numerosa cantidad de sacerdotes que abandonan sus hábitos para casarse o para dedicarse a una vida más terrenal, como ocurrió por ejemplo años atrás con el ahora secretario de Derechos Humanos, Delflor Brizuela, ex cura de Chamical.

Lo cierto es que el debate ya está instalado, y hay muchos ex curas que después de renunciar, declararon que, el celibato es una de las principales causas de la notable deserción al sacerdocio y que un cambio en este sentido, duplicaría repentinamente las matrículas en todo el país.

No obstante, hay igualmente otros temas que merecen tratarse y que no solamente tienen que ver con la renuncia al sexo, ya que la mayoría de los presbíteros que hoy se encuentran en ejercicio, sostienen que la formación del sacerdote no pasa solamente por el estudio o por seguir una carrera, sino que está centrada en cinco dimensiones: la humana, la espiritual, la intelectual, la pastoral y la comunitaria.

Sin meterse en ninguna polémica, el obispo Colombo sostuvo en diálogo con La Red al respecto que la baja cantidad de sacerdotes y de aspirantes “es un dato de la realidad no solo de la provincia sino de la iglesia, por eso siempre, apelamos a llamar no solo a los jóvenes a considerar la importancia de esta vocación”.

Y llamó también a los laicos “a ser parte de la misión de la iglesia donde ellos tienen una posibilidad interesante de aportar y de ser siempre nuevos ministerios al servicio de la gente”.