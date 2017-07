El camino al deceso de este menor demuestra el ineficiente sistema de salud pública. La criatura llegó picada por un alacrán a un Centro de Salud. Allí la médica a cargo no creía en ello, pero la bebé comenzó a convulsionar por lo que se llamó una ambulancia pero demoró mucho. Cuando el niño llegó al hospital estaba sin vida.

Si bien esta nota no busca responsabilizar a nadie, intenta explicar las enormes deficiencias que tiene el sistema de salud público riojano, mientras relatamos el deceso de un menor de 11 meses.

El martes, una familia del barrio Libertador llevó al Centro de Salud zonal el bebé aduciendo que lo había picado un alacrán. En ese contexto, como la doctora Flores y enfermeros a cargo del lugar no le encontraban la picadura, descreyeron de ello pese a que el protocolo dicta que hay que colocarle un suero de forma urgente y perdieron tiempo clave mientras discutían con sus padres.

Pero inmediatamente el bebé empezó a convulsionar y tener vómitos, por lo que la criatura fue inyectada para intentar frenar dichos vómitos y allí si determinaron llamar de urgencia a una ambulancia del 111 para su traslado al Hospital de la Madre y el Niño, ya que allí no contaban con suero para aplicar en estos casos.

Todo esto fue reconocido por la médica en diálogo con Radio Fénix, e incluso afirmó que demoró mucho la ambulancia, por lo que los padres se ofrecieron a llevarlo de urgencia por sus propios medios, pero la profesional les “recomendó” esperar el servicio de emergencia.

En medio de esa escena dantesca, Flores señaló que “se hizo lo posible con los elementos que teníamos, porque el bebé “ingresa por enfermería y me informa la enfermera que hay un paciente con una picadura, pero que ellas no observaban la picadura, lo desvestimos y no encontramos nada”.

Luego, agrega que “por eso le pido estudios y mientras lo atendíamos comenzó a vomitar y pedimos una ambulancia. No podíamos canalizarlo, le hicimos rescates y volvimos a solicitar la ambulancia porque no llegaba. Como centro primario de atención se hizo lo que se pudo, nosotros no tenemos antídoto”, expresó.

Todo esto culmina con el deceso del bebé cuando iba camino al hospital de la Madre y el Niño, por lo que más allá de quien pueda tener las responsabilidades judiciales o no, acá lo que falló es el sistema de salud.

Médicos que al parecer no aplicaron a rajatabla los protocolos, un servicio de emergencias ineficiente cuya ambulancia demoró casi una hora para llegar y la falta de sueros anti alacrán en los Centros de Salud, un pedido que viene siendo reclamado de antaño por los propios médicos.

Ojalá este lamentable caso sirva como ejemplo de lo que no hay que hacer y los aspectos que hay que mejorar, para que esta vida no se pierda en vano.