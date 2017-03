Los diputados del PJ salieron a ‘bancar’ la mejora del 16% al básico otorgada por el Ejecutivo y le reclamaron a la opositora Fuerza Cívica, que como aliados de Nación ayuden a gestionar fondos para La Rioja y no pongan palos en la rueda. Del otro lado, denunciaron que “La Rioja sigue teniendo hoy en día los sueldos más bajos del país”.

Tras el anuncio del aumento de sueldos del 16% para los estatales riojanos, la Legislatura fue eco de resonancia de quienes respaldaban el incremento y quienes lo cuestionaban con dureza. De un lado estaban los diputados del PJ y del otro de Fuerza Cívica, entre otros.

La sesión estuvo presidida por el vicepresidente primero de la Cámara, Oscar Chamía ante la ausencia del vicegobernador Néstor Bosetti, quien se encontraba en Buenos Aires. Apenas iniciado el debate, el titular del bloque Justicialista, Marcelo del Moral solicitó a sus pares un apartamiento en el orden del día para referirse al aumento salarial otorgado por el Gobierno provincial. Una vez aprobado el pedido, expresó que “en nombre del bloque Justicialista, como diputado peronista y miembro de este Gobierno, vemos con beneplácito este aumento”.

“A pesar de ser una de las provincias más pobres del país, con un gran sentido justicialista, pensando siempre en los trabajadores, se dispone un 16 por ciento de incremento al sueldo básico”, manifestó; y añadió que “sin hacer demagogia y sin estar en una constante carrera electoral, sin jugar ni con la dignidad ni la necesidad de los empleados, el Gobierno de la Provincia dio este aumento”.

Asimismo, oponiéndose al incremento salarial que se le otorgó a los funcionarios nacionales, manifestó que “vemos que la Nación a los estatales le fijó un 18 por ciento, mientras que los funcionarios nacionales tuvieron un aumento del 37 por ciento”, y expuso que “nuestro ministro riojano (Julio Martínez) es el segundo que mejor cobra después de Mauricio Macri”. Al mismo tiempo, señaló que “en los medios salen los de la oposición, los que están acostumbrados a vivir de campañas, a hacer una oposición destructiva; salen diciendo que el aumento es porque el próximo 4 de junio hay elecciones, pero siempre el Gobierno dio incrementos en marzo”.

Además, señaló que “sería bueno que para el próximo aumento nos acompañe la oposición consiguiendo un 15 por ciento más para nuestros asalariados”. Finalmente, dijo que “vamos a seguir bregando por nuestra gente, y el 99 por ciento de los fondos que llegan de Nación los vamos a destinar para nuestros asalariados, en contra de Macri que pedía que achiquemos nuestra masa salarial. Desde este gobierno justicialista vamos a seguir trabajando por los que menos tienen”.

En el mismo sentido, hicieron uso de la palabra en defensa del incremento otorgado, los diputados: Cristina Saúl, Enrique Rodríguez, Marta Salinas, Alejandra Oviedo, Jorge Basso, y Walter Cruz. Por su parte, Oscar Chamía comentó que “indignante es venir a esta Cámara a ponerse en contra de esta decisión social y política del gobierno justicialista”, y añadió que “es cierto que no alcanza el aumento, pero cómo alcanzará con las medidas neoliberales del gobierno nacional”. Al mismo tiempo, aseguró que “se puso todo el presupuesto a disposición de los trabajadores”.

“El Gobierno nacional fijó el tope del 18 por ciento de aumento, porque eso es lo que dicen que será la inflación de este año, y el Gobierno provincial con responsabilidad fijó un 16 por ciento”; y dirigiéndose a los integrantes de la oposición, expresó que “terminemos con los discursos vacíos de contenidos, yo les pido que hagan algo por La Rioja”.

“El salario no es prioridad”

La titular del bloque Fuerza Cívica Riojana, Inés Brizuela y Doria consideró insuficiente al incremento anunciado, y aseguró que el Estado “mete la mano en el bolsillo de los trabajadores” con el incremento de la luz. “Lamento decir, una vez más, que recuperar la dignidad del salario no es prioridad para este gobierno”, sostuvo; y añadió que “luego de escuchar el anuncio, tenemos que decir que teníamos razón, porque un aumento del 16 por ciento al básico, sobre un salario que es el más bajo del país y tiene un 56 por ciento de los componente en negro, es un engaño”.

Asimismo, expresó que “decir que se hace un esfuerzo con ese plus que van a pagar en dos cuotas, o casualidad en abril y mayor y el 4 de junio se vota, servirá para aliviar el aumento energético de Nación es casi perverso, porque quedó demostrado que la empresa estatal EDELaR aplicó una tarifa abusiva por encima del aumento dispuesto por la Nación”, es por eso que “hoy (por ayer) pedimos la renuncia de las autoridades del EUCOP y la remoción del directorio de EDELaR, por ineptos”.

Además, sostuvo que “no crean que el pueblo de la provincia está contento con este aumento. El riojano no come vidrio, y sabe que para algunas cosas el Gobierno tiene plata, como por ejemplo para adelantar las elecciones provinciales, pero no hay plata para dar un aumento coherente”, e indicó que “este Gobierno se dice peronista pero paga el salario más bajo del país. Es indigno lo que hacen”.