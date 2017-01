El precio de los combustibles de todas las marcas subió un 8 por ciento a partir de este jueves. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó la entrada en vigencia del incremento, luego de una extensa reunión que mantuvo el miércoles con las compañías petroleras. Dijo que será el único de este trimestre, y que el próximo se aplicará en la primera semana de abril.

En La Rioja, los conductores no se sorprendían por la suba porque había sido anunciada, sólo algunos que no estaban enterados se enojaban y reaccionaban cuando veían que las pizarras no tenían los precios que indican los valores.

Precios promedio en la Capital: