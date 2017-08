Laura de La Fuente y Luis Medina son dos riojanos, mujer y marido hace 14 años, que un día decidieron dejar todo lo que aquí tenían y subirse a la hermosa aventura de recorrer distintos países de Latinoamérica a bordo de una furgoneta, y hasta incluso se animaron a cruzar el Atlántico y conocer Europa.

Ya hace tres años y medio que decidieron mudarse a Costa Rica, específicamente a la zona del Caribe Sur, cerca del límite con Panamá, y así comenzó una aventura que aun continúa. “Fue un momento donde no teníamos obligaciones, sin responsabilidades serias y siempre nos planteamos poder vivir en otro país como experiencia y siempre cerca de la playa”, nos comenzó a relatar Lau.

Anteriormente en La Rioja ella trabajaba en el área de prensa del Gobierno, ya que es Lic. En Comunicación Social y Luis trabajó en una empresa privada como responsable de la misma. “En una de las últimas vacaciones planteamos seriamente esta experiencia, siempre teniendo como plan “B” volver. Siempre fuimos muy viajeros, a La Rioja me la conozco completa, y gran parte del País, aunque nos falta el sur”.

Ya en Costa Rica vivieron en primer lugar en un pequeño pueblito costero, en medio de la jungla, en cercanías de Puerto Viejo, comenzando a adaptarse al cambio de rodearse de los cerros riojanos a vivir al costado de la playa con la diversidad biológica que ello significa, adaptándose a la flora y fauna del lugar pasando de los chelcos que se pueden divisar en nuestra tierra, a las grandes iguanas y perezosos característicos del paisaje caribeño, según nos comentaron los aventureros.

En cuanto a economía, Luis consiguió trabajo en un hotel y vivieron ahí un buen tiempo. Laura comenta que tuvo algunos trabajos como moza, bartender, guía turística, traductora, recepcionista de un spa, aprovechando el lugar turístico, y la gente que llegaba a Costa Rica. Los gastos eran mínimos, y aprendían de cada viajero nuevo que llegaba a ese hotel y que les alimentaba más ese bichito viajero que llevan dentro.

Así surgió la posibilidad de comprar en 2015 una VW Vanagon modelo 86 a la que bautizaron “La Tota” la cual estuvieron arreglando en pos de poder viajar por distintos lugares, y tras pasar por un mecánico que más que ayudarlos les tomó el pelo, estuvieron 2 años para que alguien la deje en condiciones para afrontar las rutas centroamericanas.

En eso de conocer gente, y mientras alistaban la VW, un amigo de Alemania los invitó a que vayan a conocer su país y recorran a bordo de una Caravana que este poseía en el viejo continente. Viajaron a Europa y recorrieron 10 países, al rededor 14mil km en solo 3 meses. “Eso fue para nosotros la prueba piloto de lo que es vivir en movimiento, y nos sirvió para aprender cómo organizarse para vivir adentro de un vehículo que significa una aventura dentro de otra aventura, tanto organizativamente como mecánicamente”, describió ella.

“Cuando volvimos de Europa alistamos a La Tota y el pasado 6 de junio salimos. Recorrimos todo Costa Rica, Nicaragua y ahora estamos en Honduras”. La idea que tienen es recorrer América hasta donde más puedan, “hasta donde se nos alcance la plata y luego bajar para volver a Argentina, a nuestros pagos y terminar de conocer nuestro país”.

“A diferencia de lo que muchos piensan no tenemos grandes fondos económicos. Esta experiencia sirve para desterrar el mito de que hay que tener mucha plata para viajar. Nosotros no gastamos casi nada, tenes tres gastos si o si, comida alojamiento y transporte, La Tota nos solventa los tres”, comentaron agregando que en cada lugar se acomodan a las comidas y los precios comprando en los mismos mercados que los lugareños.

“A parte de conocer lugares somos muy curiosos de la cultura, la tradiciones de la gente, lo intangible, las comidas autóctonas aprendiendo y practicando recetas. Se trata no sólo vivir el paisaje, sino también la cultura” reflejaron.

Preguntándole sobre lo negativo de esta aventura nos mencionaron: Hicimos amigos en todas partes del mundo, con lo lindo y lo feo de saber que son muy diversos, de distintos lugares y pensar que más allá que permanece el contacto las distancias hacen que los encuentros no sean difíciles.” “También la distancia de los seres queridos y los amigos es lo más duro, no es lo mimo compartir por celular o redes sociales”, explicó Laura a lo que agregó; “Tengo una sobrina que nació y aun no la conozco, esas cosas son dolorosas”.

Por lo pronto ellos siguen su ruta a bordo de La Tota y en compañía de su fiel mascota que adoptaron en una playa costarricense. Cada una de las experiencias y fotos de los lugares visitados las van a poder encontrar en el Facebook “La Tota Por América”, al cual pensaron como medio de comunicación con sus familias y amigos, además de contar sus historias y compartir imágenes.