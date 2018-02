Los docentes están enojados. Es que se anoticiaron que dejaron de percibir el denominado Fondo Compensador de $706 por cargo ya que Casa Rosada lo eliminó al dar de baja la paritaria nacional, según informó el ministro riojano Juan Luna Corzo.

En ese contexto, el funcionario respondió al pedido de gremios respecto de que sea la provincia quien absorba dicho ítem, que representaría $18.000.000 mensuales, y fue tajante.

“Se produjo en este mes la discontinuación en el pago del salario en un ítem que financiaba Nación. Es el que se conocía como Fondo Compensador, que se negociaba todos los años en paritaria nacional y al haberse discontinuado dicha paritaria el ítem se dejó de girar a las provincias”, apuntó.

Luego, agregó que “la provincia no descontó el sueldo de los docentes, si no que no puede seguir liquidando un ítem que no existe más a partir de la decisión que se originó en la Nación”.

Respecto de las posibilidades de absorberlo la provincia, sostuvo: “quiero ser claro, eventualmente podemos negociar que la provincia absorba este concepto, pero al absorber este concepto nos quita el margen para dar aumento genuino”.