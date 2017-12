El ministro de Hacienda Ricardo Guerra brindó detalles del panorama que se le presenta a la provincia en el próximo ejercicio (2018) de acuerdo a los fondos previstos en el presupuesto nacional. Dijo que el 2017 concluye con un equilibrio fiscal muy fino y que el próximo año se presenta “difícil para el país en general y todos tenemos que aportar para que las cosas marchen bien”.

El funcionario expresó la preocupación por los ajustes que hay que hacer para equilibrar el presupuesto nacional, punto en el que nuestra provincia no es favorecida. Respecto de los sueldos, dijo que “eso es sagrado y hay que cuidarlo como siempre se ha hecho” y afirmó que se tratará de mantener la política salarial, porque es una política de Estado, para lo cual este año entrante habrá que trabajar más de lo normal para definirlo, siguiendo de cerca la inflación y la política salarial nacional.

En ese sentido, el funcionario detalló que “siempre trabajamos para mantener el equilibrio fiscal, lo que dadas las circunstancias puede ser más fácil o más complejo, pero es fundamental, debido a la incidencia que tiene el sector público en nuestra economía, y un desmanejo en este punto en una economía como la nuestra, el costo para reencauzar esos desmanejos es muy alto, por lo que hay que ser muy prudente” y agregó que este 2017 se concluyó con un equilibrio muy fino, “venimos de un año muy duro, de muchas negociaciones que el gobernador Sergio Casas ha encabezado constantemente”.

El titular de la cartera de Hacienda manifestó que ya se abonaron los aguinaldos y se comenzará a pagar el sueldo del mes de diciembre, “eso es sagrado y hay que cuidarlo como siempre se ha hecho” y resaltó que el próximo año se presenta “difícil para el país en general y todos tenemos que aportar para que las cosas marchen bien, lo que nos preocupa y molesta son los ajustes que hay que hacer para equilibrar el presupuesto nacional, punto en el que nuestra provincia no es favorecida, más allá de la cifra (de fondos compensatorios) que finalmente se incluyó en el presupuesto nacional, fruto de arduas negociaciones”.

“Se tratará de mantener la política salarial, porque es una política de Estado, para lo cual este año entrante habrá que trabajar más de lo normal para definirlo, seguiremos muy de cerca los índices de inflación, que es un tema a tener en cuenta, al igual que la política salarial a nivel nacional, ya que no podemos salirnos de esa línea y tenemos que tener en cuenta los recursos con los que vamos a contar”, indicó y expresó “si la economía nacional repunta hay mayor recaudación de impuestos y hay mayor coparticipación, si esta se cae por caída de la actividad económica que tomamos como parámetro en nuestro presupuesto, comienzan mayores dificultades, pero si eso se mantiene y por medio del esquema que diseñamos para el año que viene, lo podríamos atravesar sin grandes dificultades”.

Guerra señaló que “en materia de obra pública el panorama no es bueno, porque cambió el esquema, a un sistema de participación público – privada, en el que las empresas ayudan a financiar la obra pública, para que cuando concluyan las mismas, las empresas puedan recuperar la inversión a través de concesiones u otras figuras. Este es un esquema que puede funcionar en otras regiones, pero no en una como la nuestra, donde las empresas no tienen la envergadura para financiar una obra y recuperar luego esos montos”.

El ministro de Hacienda consideró que esto es muy difícil de aplicar, “pero nuestra población tiene derecho a contar con obras públicas, y es allí donde el Estado comienza a tener un rol, por lo que vamos a generar alternativas de financiamiento, con creatividad, para contar con herramientas al menos para tener un nivel de obra razonable, y eso incluye a las viviendas, que en el presupuesto nacional solo llega a las 376 cuando la demanda llega a 10 mil”.

El funcionario sostuvo que “el soporte financiero para eso lo pueden hacer grandes empresas, de las cuales las nuestras solo podrán ser contratistas, son muchas de las cosas a revisar, pero la Nación no tiene en cuenta las diferencias que existen entre las diferentes regiones del país, solo se piensa en el centro del país y no en el resto, eso quiere decir que cada vez estaremos más postergados”.

Guerra aseguró que cada vez vamos a recibir menos recursos, porque si bien se aseguraron ahora 2.800 millones, eso debe contextualizarse en un presupuesto provincial que gasta 17 mil millones de pesos en sueldos y aportes para todos sus empleados, 4 millones de pesos para el funcionamiento básico del Estado y 900 para obligaciones de deudas, que es el monto que tiene previsto contar la provincia, con 17 mil millones de coparticipación nacional, dos mil millones de recaudación propia y 2.800 millones por el punto de compensación. La diferencia es prácticamente cero pesos. Y recordó que antes se recibían fondos aparte para ser destinados a la obra pública, algo que ya no sucede.

“Pero además, de esos 2.800 millones hay que descontar 120 millones que se van a destinar a un municipio, algo que no se entiende porque son para pago de sueldos, cuando es el mismo Estado nacional que busca que no se avance más en ese aspecto y nos lo hacen saber a nivel provincial, dejando de lado toda coherencia”.