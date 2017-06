El anunciado Acuerdo Federal Minero, que iba a firmarse este lunes entre las provincias y la Nación, nuevamente se postergó. Desde la Secretaria de Minería argumentaron problemas de “agenda”. Sin embargo, la bomba explotó después que el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, anunciara que no adherirá.

Al mismo tiempo y en la misma línea, se pronunció el gobernador Sergio Casas este lunes, quien dijo que no firmará su adhesión al Pacto Federal Minero.

En breves declaraciones formuladas luego de participar de la Jornada de Concientización y Sensibilización contra el trabajo infantil en la Plaza 25 de Mayo, el mandatario manifestó que “hemos decidido no asistir hasta tanto se clarifique la situación de quienes a nivel nacional llaman a firmar un pacto federal minero y por otro lado sabemos que hay autoridades que no tienen una posición clara y los reclamos son siempre al gobierno de la provincia, no vamos a asistir hasta tanto se pongan de acuerdo en lo que quieren hacer”.

El Gobierno Nacional trabaja desde hace un año y medio para crear el nuevo marco regulatorio nacional para la actividad minera. Es uno de los sectores que puede atraer nuevas inversiones, sostienen los funcionarios.

Sin embargo, el contexto no es demasiado propicio. Siete provincias aplican diferentes prohibiciones a la minería. Y ahora se suma la no adhesión de Salta, una de las provincias que registró más inversiones en el último año gracias a sus recursos de litio y oro.

Finalmente, el revuelo por la firma del pacto, que debe ser aprobado por el Congreso, también pone en juego la cautela de los políticos a la hora de firmar responsabilidades sobre un tema sensible como el minero, especialmente en un año electoral.