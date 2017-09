Rechazaron los índices de empleo en el sector difundidos por Nación y advierten que si no se reactiva obra pública, principalmente de viviendas, vendrá otra ola de despidos en el sector. De hecho, señalan que hoy hay 1.800 trabajadores ocupados de 3.500 que promediaban hasta 2015 y la cifra podría dismunuir a 700 en diciembre de no haber nuevos planes de vivienda. Datos .

“Amaya debería aclarar que la construcción va decreciendo y que La Rioja no tiene ni lleva adelante obras de Nación”. Así se expresó el titular de la UOCRA, Juan Vargas, sobre las declaraciones que realizó el secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, que sostuvo que hay un aumento del 50 % del empleo en el sector de la construcción de la provincia.

Consultado por los medios radiales, el titular de la UOCRA Juan Vargas, expresó que “debería aclararle a la gente que esa actividad va decreciendo, porque de acuerdo a las últimas estadísticas en el mes de mayo y junio llegamos a 2.480 trabajadores, en septiembre tenemos 1.800 trabajadores y cuando lleguemos a fin de año tendremos 700, porque las obras van finalizando”.

Asimismo, Vargas expresó “que diga que la Nación inició obras en la provincia es una mentira, no han iniciado ni una vivienda, hay 508 viviendas licitadas que deberían haber iniciado en abril y estamos esperando”.

El titular de UOCRA en la provincia enfatizó que “en la provincia no hicieron ni una vivienda en lo que va del año, lo que hay en ejecución son 831 viviendas gestionadas el año pasado con el gobierno de la provincia y esas otras 508 licitadas pero aún no inician las obras”. Al respecto, manifestó que hubo un compromiso de ministro Frigerio que se iniciaría 197 viviendas, pero aún no se dio cumplimiento por parte del Gobierno nacional.

Por su parte, el titular de la Cámara de la Construcción de La Rioja, Jorge Feryala, se mostró en la misma línea de Vargas y desmintió cifras brindadas por Amaya.

En este sentido, Jorge Feryala sostuvo que las declaraciones mencionadas surgen de “una medición que se realizó comparando un interanual de abril de 2016, donde estábamos en una situación pésima, a abril de 2017”.

“Visto así cualquier mejora es buena, en ese año fuimos una de las provincias con mayor incremento en el registro de trabajadores alcanzando los 2.400 trabajadores”, afirmó y agregó que en 2015 los trabajadores del sector superaban los 3.500.

“Estamos hablando de cifras en un año muy malo a un año que se recuperó, es una buena noticia en parte porque si arrancamos de una situación muy mala, todo aumento va a ser una mejora”, ratificó el titular del sector.

Finalmente, Feryala sostuvo que “hubo un compromiso por parte de la cámara con la UOCRA y el gobierno, para registrar a los trabajadores debidamente, esto ayudó a que estas estadísticas mejoraran”.