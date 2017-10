En La Rioja, empresas como UNISOL, Hilados, Polinoa y Kalpakian, entre otras, señalaron que debieron despedir a cientos de empleados, más precisamente 600, amparadas en que la apertura de las importaciones por parte de Nación les hacía imposible competir con mercadería por ejemplo de China.

De hecho, en departamentos chicos como Sanagasta y Chamical, estas empresas eran claves en materia de empleo privado y los despidos produjeron una enorme herida social, ya que por ejemplo en el primero de estos UNISOL despidió 68 operarios y en Chamical la misma firma dejó cesantes otras 81.

Por ello, con apoyo del gobierno provincial se hecho mano a la formación de cooperativas, que puntualmente en estos dos departamentos lograron que cientos de familias vuelvan a tener un sustento producto del trabajo.

La semana pasada en Sanagasta había abierto la Cooperativa ‘Unidos por la Lucha’ y este martes en Chamical lo hizo la Cooperativa Nueva Esperanza.

En ese contexto, el gobernador Sergio Casas celebró la puesta en marcha de esta última, integrada por 81 trabajadores que habían perdido su fuente de trabajo tras el cierre de la planta de Unisol.

En ese marco, Casas resaltó que con esfuerzo del Gobierno Provincial para la recuperación de las fuentes laborales mediante cooperativas “ya llegamos a las 200 familias que han recuperado su trabajo”. Hizo un fuerte llamado a la unidad y aseguró “vamos a continuar trabajando por los destinos de nuestra Rioja”.

“Es un día de orgullo y emoción compartir con los 81 operarios que conforman la cooperativa Nueva Esperanza”, aseguró. De inmediato, recordó el esfuerzo del Gobierno Provincial para la recuperación de las fuentes de trabajo mediante cooperativas en Sanagasta, Aimogasta y Chamical, y celebró que “con esto ya llegamos a las 200 familias que han recuperado su trabajo, para toda nuestra provincia”.

Sergio Casas remarcó que “esto no es casualidad, sino una causalidad”. “Son los trabajadores, quizas en otros tiempos, pero la lealtad surgió porque habían llevado preso a un hombre que empezaba a hablar de la dignidad, de la seguridad de los trabajadores, que los trabajadores tenían que ser reconocidos, cuidados, valorados, no maltratados por los patrones. Por ese motivo lo apresaban y fueron solos los trabajadores que no esperaron, se movilizaron, fueron a esa plaza a gritar ‘La vida por Perón’ y ese fue el surgimiento del 17 de octubre de 1945, reclamar a su líder. El presidente de ese entonces no tuvo otro camino, lo trajeron a Juan Domingo Perón que habló en la plaza. Qué maravillosa obra de los trabajadores, gesto de lealtad con su líder. El General generaba ahí un vínculo indestructible entre el pueblo trabajador y un movimiento que aporte a la patria, y les decía ‘trabajadores permanezcan unidos porque sobre la base de su unidad se va a conformar la unidad de la República Argentina’”, subrayó.

En ese marco es que expresó: “hoy les queremos devolver este gesto maravilloso que los trabajadores le hicieran a Perón y que nosotros, como autoridades responsables, queremos devolver la dignidad y el trabajo que se han ganado con su propio esfuerzo”.

“No tenemos más lealtad que para con el pueblo de la Rioja y los trabajadores”, sentenció.

Así también en la ocasión expresó: “desgraciadamente, quiero decir hoy, como decía el General, que están los que son leales porque el corazón lo dicta y es la que vale, y están los leales que son leales cuando les conviene, cuando quieren un cargo, cuando utilizan al Partido para llegar a un cargo y después se venden por treinta monedas como Judas para traicionar a nuestro Señor, esa lealtad no vale”.

“Respeto a todas las ideologías, -afirmó- hoy quiero convocar a todos los riojanos sin ningún tipo de distinciones, a todo el pueblo de La Rioja, que estemos unidos, que no tengamos otra bandera que no sea la de La Rioja, que lleva los colores del federalismo, que lleva la sangre que derramó de Facundo, el Chacho, Victoria Romero en las luchas de nuestra Patria para lograr una igualdad”, manifestó.

Por otra parte, cuestionó que “hoy vienen muchos que los hemos invitado apenas asumido este Gobierno para que conozcan las necesidades de nuestra Rioja. Ahora vemos cómo en estas últimas dos semanas vienen y prometen”. “Yo los invito respetuosamente para que nos digan la verdad como riojanos. Somos argentinos y nos merecemos un trato igualitario. Los riojanos somos tan argentinos como todos, como los que nacen en Ushuaia, en Córdoba, en La Quiaca”, enfatizó. Asimismo, sostuvo “con mucho respeto les decimos que los riojanos somos argentinos y ahí tenemos que marchar para este destino de grandeza que nos marcara el General Juan Domingo Perón”.

Seguidamente, realizó un llamado a la unidad. “Hoy tenemos que estar más unidos que nunca. Es la unidad del pueblo de La Rioja bajo un objetivo común”, subrayó. Por último, afirmó, “estamos aquí para continuar por la senda de seguir trabajando por los destinos de nuestra Rioja”.