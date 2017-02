La Municipalidad de La Rioja informa sobre la modalidad implementada por la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y el Juzgado de Faltas Municipal, para el cobro de las multas por las diferentes infracciones de tránsito. Además se detallan los montos, especificando que dependen de la situación particular de cada infractor, sea reincidente o no.

A raíz de la circulación de información falsa en diferentes medios de comunicación y redes sociales sobre el monto de las multas, el subsecretario de Tránsito y Transporte, Ramón Spinosa, comentó que la provincia de La Rioja está adherida a la Ley de Tránsito 24,449 la que estipula que las infracciones en la provincia de La Rioja se toman por unidades fijas: “cada unidad fija representa al valor del litro de nafta súper que tiene el Automóvil Club Argentino y en la provincia están desactualizados los precios porque se rige con el monto anterior de la nafta, que era de $18.41, pero en la actualidad el precio de la nafta súper es de $20.46.

Los montos estipulados varían de 100 hasta 500 unidades fijas, sin embrago esto depende si la infracción se realiza por primera vez o si se es reincidente, en este caso la jueza determina si va del mínimo para arriba o el máximo de la infracción.

El subsecretario argumentó que la actualización del valor de la unidad fija no depende ni de Provincia ni del Municipio: “La jueza de faltas envía a Nación una nota pidiendo la autorización, porque no es que se hace cuando sube la nafta, se pide una autorización a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se plantea la situación de la suba de la unidad fija, de ahí se observa el monto y cuando lo autoriza la Agencia recién se suben los montos, mientras tanto no se modifican.

Además, Spinosa invitó a los ciudadanos que deseen más información sobre la forma de cobro de las multas por parte del Municipio, se acerquen a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, en el Palacio Municipal, o al Juzgado de Faltas, allí les informarán sobre los diferentes montos de las unidades fijas, con sus valores máximos y mínimos.

Por su parte, la jueza de Faltas del Municipio Nadia Luján detalló cómo es la metodología que sigue el Juzgado de Faltas Municipal para el cobro de las multas: “si la infracción se realiza por primera vez, se debe abonar el 50% del monto mínimo de unidades fijas; y si es con pago voluntario, lo que significa que al momento de cargarse la multa al infractor se le entrega una tirilla con el monto de la multa (que equivale al 50% de la unidad mínima de unidades fijas), para que pueda pagar en cualquier sucursal de Rapipago dentro de los 30 días”. En caso de ser reincidente, esta tirilla se anula y al monto lo determina la jueza de faltas “dependiendo de que si la reincidencia es por primera vez, corresponde al 50% agregado al valor de la primera tirilla, pero si la reincidencia es de un número mayor, el valor será entre el mínimo y el máximo de las unidades fijas correspondientes a lo estipulado para la infracción”.

Luján, también comentó cuales son las multas más recurrentes en la ciudad de La Rioja emitidas por los agentes de tránsito, las cuales comprenden: por mal estacionamiento, mal estacionamiento no respetando las vías rápidas, lo que implica una falta más grave y un monto más elevado. También por falta de licencia de conducir y por falta de patente del vehículo.