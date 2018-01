La Legislatura riojana finalmente aprobó este lunes en sesión extraordinaria la adhesión al Consenso Fiscal que 23 distritos firmaron con la Nación, en medio de la polémica ya que el presidente del bloque justicialista, Marcelo Del Moral, sostuvo que fueron ‘apretados’ por Casa Rosada de hacerlo, bajo la amenaza de cortar los fondos sojeros para los municipios.

La semana pasada, el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, había dicho que no recibirán la parte correspondiente al Fondo Federal Solidario (las retenciones de la soja que se comparte con las provincias) las provincias cuyas legislaturas no la aprobasen, por lo que La Rioja no le quedó otra que hacerlo. “No sólo no lo reciben quienes no cumplen, sino que se reparte entre los que sí cumplen”, agregó el funcionario macrista.

“Seremos exhaustivos e inflexibles con el cumplimiento del acuerdo”, enfatizó, con la mirada puesta en que Argentina “recupere la solvencia fiscal” y con la agenda con epicentro, entre otros ejes, en las metas de reducción del gasto de las provincias y de la merma gradual de la presión impositiva.

La Rioja ya adhirió

Marcelo del Moral, presidente del bloque del PJ, lanzó duras críticas contra el gobierno nacional, al afirmar que la Legislatura y el gobernador Sergio Casas fueron practicamente coaccionados por Nación para aprobar el Pacto Fiscal.

“Una vez más, tenemos una política extorsiva por parte de la Nación, en desmedro de las provincias que menos tienen. El pacto fiscal devuelve a la Provincia de Buenos Aires, los seis puntos arrebatados en el año 1987, y que significan 21 mil millones de pesos para el año 2018. En ese mismo año, se le quita un punto de coparticipación a la Provincia de La Rioja. No tuvimos la suerte de que en este Pacto Fiscal se incluyera el punto de coparticipación.”

Luego, agregó que “nos amenazaron con cortarnos los fondos (Sojero) y nos quieren obligar a darle el retiro voluntarios a los estatales riojanos, que cobrarán una indemnización con la que solo se podrán comprar un remis”, sentenció.