Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), las ventas para esta Navidad fueron un “poquito menos de lo esperado”, con apenas un incremento promedio del 0,8%.

“Nos fue un poquito menos de lo esperado, veníamos con bastante esperanza de que iba a aumentar un poco más la venta y aumentó un poco, pero no lo que hubiésemos querido. No tuvimos una semana fácil en el país, sobre todo en el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires”, señaló Fabián Tarrío, titular de Came.

Según el relevamiento realizado en comercios minoristas ubicados en calles principales y avenidas, los rubros que registraron aumentos fueron: alimentos, con un poco más del 3%; electrodomésticos con un 4,2% y juguetería casi un 3%.

Mientras se registraron bajas en indumentaria, marroquinería y librería.

Tarrío consideró, además, que “hay un ambiente propositivo, pero no que satisfaga las actividades del comerciante. Sobre todo por rentabilidad”. “Achicamos rentabilidad para vender y hacemos descuentos. Eso se notó en las preferencias del público”, agregó.

“Donde había promociones importantes la gente compraba con mayor interés que en donde no había”, remarcó.

El titular de Came destacó que en las provincias de frontera se implementó “un plan especial para que la gente pudiera comprar y no con tanta desventaja competitiva con los países limítrofes”.

El ticket promedio de compra fue de unos $660. Y a nivel país, las compras se realizaron en un 60% con tarjeta y un casi 24% de la compra fue on line.