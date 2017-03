Será el lunes, cuando vayan hasta la Casa de las Tejas a exigirle al gobierno ser incluidos en la grilla salarial estatal. Se trata de más de 2 mil empleados que aún no son reconocidos por el Ejecutivo provincial y fueron nombrados por la gestión Quintela. El secretario de Hacienda municipal, José Martínez, ligó esto a cuestiones políticas.

La unidad en el PJ será imposible. Es que está claro que hoy el paredismo y el bederismo son como el agua y el aceite, y lo dejó claro el secretario de Hacienda municipal, José Martínez, al denunciar que nuevamente el gobierno provincial dejó sin reconocer en los aumentos otorgados a empleados públicos a más de 2 mil empleados comunales.

En un dardo a la gestión de Sergio Casas, el funcionario sostuvo que “venimos hablando de números hace 15 meses con el Gobierno de la Provincia, pero no hay buena voluntad y esta gente sigue sin cobrara como corresponde”.

Además, le pidió a la cúpula de la Casa de las Tejas que “vean la cara de la gente a la que no les alcanza a llegar a fin de mes”, y recalcó que a su entender esta decisión del gobierno obedece pura y exclusivamente a cuestiones políticas. “Un aumento de sueldo no se le otorga o quita a un intendente, si no a la gente”, sentenció.

Finalmente, sin pelos en la lengua apuntó a Luis Beder Herrera: “todo esto se lo digo a quien creo que es el responsable de esta situación, al ex gobernador” porque a su entender esto viene desde su gestión y le recomendó darse cuenta que la gente es la única perjudicada, sino vamos a estar complicados”.

En ese contexto, se conoció que el lunes los empleados municipales saldrán a la calle a exigir respuestas a sus reclamos y marcharán a la Casa de las Tejas. Según los delegados de los empleados comunales, la misma será masiva.