Reclaman el prometido pase a planta por parte del Ministerio de Salud en 2016, pero hasta la fecha denuncian que no se cumplió. Además, denuncian que los amenazan con cesantearlos por protestar.

En la jornada de este jueves empleadas PIL de Salud, se encadenaron en el hospital Vera Barros en reclamo por el pase a planta. Aducen que el ministerio no cumple con la promesa realizada en 2016.

En este sentido, las trabajadoras reclamaron que “hay personas que están hace menos años y las pasaron a planta, cuando hay gente que está hace más tiempo y nos los pasaron”, dijo una denunciante.

Asimismo Walter Guerrero, delegado de Precarizados de Salud afirmó que la Dra. Silvia Nieto, “fue elegida por asamblea a mano alzada y destituida por acta por la variedad de problemas e irregularidades que ha tenido con los empleados”.

En este sentido, aseguró que “no hay empleados PIL menos de 5 años que hayan pasado a planta, pueden haber pasado personas de 8 y 10 años por haber presentado patologías severas que mas los años de servicio se determinó el paso”.

Por otra parte, la doctora Nieto, reconoció que la apartaron como delegada y expresó que “a mi me retiraron porque ellos tienen trueques ministeriales, a mi me destituyen en una asamblea en donde los contratados no estuvieron presentes”.

“El problema es que por ley bimestralmente pasan 50 personas de PIL a planta y 15 para los contratados, el tema es que deje una lista de los contratados y no los pasaron como la ley lo permite”.

Al finalizar Guerrero, llevó tranquilidad a los trabajdores expresando que “quiero que los trabajadores se queden tranquilos porque todos van a pasar como corresponde”.