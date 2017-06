De la mano de su hit mundial Despacito, Luis Fonsi desembarcará en la Capital riojana. El cantante puertorriqueño llegará al multiespacio M&M para refrendar su gran popularidad.

Así lo confirmó el empresario de espectáculos Rogelio Garay, quien no descartó cambiar de locación si la venta de entradas supera las expectativas.

La cita será el 20 de agosto y las entradas se pondrán a la venta en breve, aunque no hay una fecha definida.

Los precios tampoco están estipulados para su concierto en La Rioja, aunque por ejemplo en Córdoba irán desde los $600 a los $1800.

JUST ANNOUNCED — @LuisFonsi Love + Dance World Tour on Sept. 9th! Tickets go on sale Thursday at 10AM: https://t.co/m6BOUoiqEh pic.twitter.com/QjQChZtCkO