La diputada provincial electa Teresita Madera expresó su agradecimiento a quienes confiaron en las propuestas del Justicialismo y afirmó que “la gente votó con el convencimiento de que el peronismo es el único que puede llevar a nuestra provincia a tener mayor justicia social”.

Además, sostuvo que los riojanos están pidiendo un cambio de raíz al sentirse descontentos con las políticas del gobierno nacional y adjudicó que por ello sus representantes en La Rioja quedaron en tercer lugar.

“Me siento muy agradecida con toda la ciudadanía que nos ha acompañado de manera mayoritaria con el voto, con ese voto que hoy es un compromiso, la gente nos eligió como peronistas para aportar desde la Cámara de Diputados nuestro granito de arena para que nuestra Rioja esté un poquito mejor y el Ejecutivo tenga todas las herramientas legislativas para llevar y devolver más derechos a nuestra gente”, expresó la diputada provincial electa Teresita Madera.

Asimismo, sostuvo que “sentimos que el domingo triunfó el peronismo, pero principalmente triunfó la gente, hoy los riojanos nos están exigiendo que como peronistas podamos poner un parate al gobierno nacional que está arrebatando los derechos de nuestra gente y poniendo en peligro las fuentes de trabajo”.

En este sentido, Madera comentó que incluso en los diarios de este martes se puede ver la preocupación que tiene CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y los centros comerciales provinciales por la disminución del consumo, por lo que insistió en que el voto es un alto a las políticas del gobierno nacional, que tienen sus representantes aquí encabezados por el ministro (de Defensa) Julio Martínez.

Madera reflexionó que la gente votó las propuestas con el convencimiento de que el peronismo es el único que puede llevar a nuestra provincia a tener mayor justicia social; es también un voto que mira con mucho recelo y preocupación al gobierno nacional, que en nuestra provincia ha quedado como tercera fuerza.

“Ellos ganaron una elección más que importante en el 2015 y llevan un año y seis meses de gestión, lo que significa que la gente no está contenta ni contenida por este gobierno nacional a pesar de haber tenido en estas últimas elecciones muchísimas herramientas para trabajo territorial”, sostuvo y agregó que “se ha visto que han llegado muchísimos camiones con electrodomésticos, yo me alegro que en definitiva a la gente le puedan llevar soluciones, pero está visto que no necesita la solución del momento, está reclamando un cambio en las políticas públicas de raíz que son las que está tomando hoy el gobierno nacional, estas elecciones deben servir para que reflexionen y revean sus decisiones”.

En otro orden, Madera se mostró preocupada por la gente que ha decidido no ir a votar y aseguró que se trabajará de forma sostenida para devolverle creencia al electorado. Además, pidió que esta cuestión “es una preocupación que debemos tener todas las fuerzas políticas y fijarnos como objetivo común devolverle a la gente la credibilidad”.

“Me preocupa que un porcentaje importante de la sociedad haya decidido no ir a votar, lo que significa que está descreída y descontenta con la política a nivel general sin importar el partido, hoy el desafío que tenemos y en este caso el peronismo que se ha impuesto en las urnas, tiene que redoblar el esfuerzo de devolver a la gente que no fue a votar una luz de esperanza y sobre todo credibilidad en la política como herramienta de transformación”, manifestó.

En este mismo sentido, la diputada electa expresó que “nuestro compromiso como diputada electa es un trabajo al lado de la gente, genuino, un trabajo transparente para que la gente vuelva a creer en la política como esa gran herramienta que tenemos para mejorar la calidad de vida de la gente. Obviamente nos hubiera gustado que sea más de un 60 por ciento pero es la realidad y debemos trabajar en base a eso”.

Por último, sostuvo que el próximo desafío de elegir legisladores nacionales “nos encuentra como peronistas con el compromiso de seguir trabajando, generando una propuesta que sea de agrado a la gente, que sientan que son las personas que tendrán las agallas y el convencimiento de defendernos ante el gobierno nacional, con hombres y mujeres con la firmeza necesaria de pararse ante este gobierno”.