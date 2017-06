Fue tras una operación de implantes mamarios y acusa al doctor Anibal Argañaraz por abandono de persona en medio de complicaciones de salud. Genesis Moreno de 21 años actualmente sufre un delicado cuadro infeccioso: “me dijo que me había puesto prótesis contaminadas”, dice en diálogo con Riojavirtual. Además, acusa que el cirujano no le respondía llamadas ni mensajes. Su relato .

Por el periodista Oscar Soria para Riojavirtual

Génesis Moreno es una joven riojana de 21 años, ella durante 2 años estuvo juntando ahorros mediante un plan de su obra social para poder realizarse una operación de implantes mamarios. Por recomendaciones y buenas referencias llegó a manos del Cirujano Plástico, Dr. Aníbal Argañaraz.

Argañaraz intervino quirúrgicamente a Génesis el pasado 18 de Abril. La operación se realizó en el Sanatorio Rioja, ya que, según relató la propia joven a riojavirtual, dicho profesional atiende a sus pacientes en un centro odontológico próximo a la calle 9 de Julio, y alquila quirófanos disponibles de distintas clínicas de la ciudad.

“El día que me opera, yo salgo del quirófano y nunca fue a darme el alta, me dijo que me vaya cuando me sintiera bien”, describió la joven, quien cerca de las 18hs se fue a su domicilio. “Esa noche mi madre me quiso limpiar la herida, saco la gasa y se habían saltado los puntos, tenía el pezón desprendido y me caía mucha pus”, siguió relatando. En la desesperación evidente intentarían comunicarse sin éxitos al teléfono de una secretaria de Argañaraz, ya que el cirujano le habría pasado ese contacto para que se comuniquen.

Ante no poder contactarse con el médico, la madre de Génesis la llevó a la guardia de la Clínica INCOR, donde le detectarían una infección. Según la joven, la médica de guardia adujo no poder tocar esa herida y recomendó que se comunique de manera urgente con el profesional que realizó la cirugía para que le retire las prótesis.

Con las recomendaciones recibidas intentaron nuevamente comunicarse con el Dr. Aníbal Argañaraz; “la secretaria dijo que no podía atenderme porque estaba yéndose de viaje”. A las horas logran comunicarse con el cirujano, quien cita a la paciente en el CORI para la mañana siguiente. “Mi mamá le exigió que me haga análisis porque yo no estaba bien” tenía repetidos vómitos y fiebre. El médico hace la solicitud de análisis respectivos y la deriva un infectólogo, “él me dice que podría ser un infección pero que estaba todo normal, todo perfecto”.

“Cuando me entregan mis estudios, la señora de laboratorios Pozzi me dice que me dirija urgente al médico porque estaban mal mis análisis. Me fui al infectólogo para que los viera. Mis glóbulos blancos dieron en 27 mil seiscientos”. Lo normal es una persona es entre 5 mil y 10 mil, según fuentes médicas la incrementación de dichos glóbulos debe a un alto cuadro infeccioso.

El infectólogo intenta revisar los pechos de Génesis; “cuando me desprende la gasa, rápidamente vuelve a tapar porque caía muchísima pus sobre mis piernas”. El especialista volvió a recomendar la extracción de las prótesis. Por eso ella intentaría comunicarse telefónicamente con el cirujano sin éxito, incluso el propio Dr. Rombolá, infectólogo citado por la paciente, habría intentado desde su teléfono personal.

Al no tener respuesta, ese jueves por la noche madre e hija van al consultorio donde atiende Anibal Argañaraz, al verla éste la deriva hacia el Sanatorio Rioja donde quedó internada, por orden del médico, expresando que le suministren la droga de alto espectro Vancomicina por medio intravenoso, un fármaco que se utiliza ante grandes infecciones.

Ya en la mañana del viernes Moreno despertó muy descompuesta con altos cuadros de fiebre; “las enfermeras no querían inyectarme ningún tipo de medicación o antibiótico sin tener autorización del Dr. Argañaraz. Junto a su madre volvían a llamar al profesional sin poder contactarlo. “Apareció a las 2 de la mañana dando la orden de que me inyecten Dipirona para bajar la fiebre”.

Ella al no salir del estado febril sigue llamando al Dr. Durante la noche. “A la madrugada él me devuelve el llamado y le digo que me saque urgentemente las prótesis” “el no quería sacármelas, y tras fuertes cruces telefónicos le exijo que me las saque ya”. Ante la insistencia de la paciente el Médico Cirujano expresaría: “Listo génesis mañana a las 11 de la mañana te las saco”, cortó el teléfono, y al día siguiente, ya sábado, le extrajo los implantes. “Las discusiones siempre fueron por teléfono porque él nunca apareció en el sanatorio” sentenció la joven.

Acerca de la causa de la infección, Génesis denunció; “El en un momento me dijo que me había puesto prótesis contaminadas”. Más allá de esta preocupante afirmación, prosiguió; “yo no hablo de lo que me tocó vivir, sino que hoy tengo mi cuerpo destruido, tengo todos mis pechos hundidos para adentro”. “Hablo de como quedo mi cuerpo destrozado, tengo 21 años y mi cuerpo me quedó horrible”. Según en la imagen publicada por la joven en redes sociales, fuentes médicas pueden ver una gran secreción infecciosa, y una deformación del tejido glandular.

Génesis Moreno, recién hoy después de casi 3 meses puede levantarse de su cama y recobrar fuerzas, ya que visto todo lo que paso, el infectólogo la habría mantenido internada en su casa con aplicación de inyectables y recomendación de reposo.

La joven y su familia han iniciado una causa judicial contra el Dr. Aníbal Argañaraz, quien también hizo su descargó por redes sociales. Dicha causa radicaría en el Juzgado de Instrucción ubicado en la calle Pelagio B. Luna de nuestra ciudad Capital.

“Quiero que la gente se entere de lo que pasó y que ninguna otra mujer caiga en manos de este cirujano plástico. Espero que se haga justicia”, expresó finalmente.