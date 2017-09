La persona más influyente del gobierno nacional, hablamos de Marcos Peña, jefe de Gabinete, y mano derecha de Mauricio Macri, se refirió a la relación política de la Casa Rosada con el Ejecutivo provincial, reiteró su apoyo a los candidatos a legisladores de Cambiemos y sostuvo que mantiene una relación institucional fluida con el intendente Paredes Urquiza.

El funcionario nacional habló con Radio Independiente y refutó denuncias públicas del gobierno riojano que dice sentirse discriminado en el reparto de fondos y de obra pública e incluso sostiene que el macrismo no cumple con el envío de fondos extracoparticipables.

Al respecto, Peña dijo que “apenas asumimos el presidente tuvo una reunión con todos los gobernadores y les dijo no vamos a discriminar a las provincias no gobernadas por Cambiemos y así hemos trabajado. No siempre hemos recibido ese mismo trato por parte de los gobiernos provinciales”.

Por otra parte agregó que “a La Rioja llegan más fondos que nunca. Se ha podido avanzar muchísimo en ese sentido y lo importante en el debate político hoy es la verdad, que indica que hoy por primera vez en mucho tiempo tenemos un presupuesto nacional real”.

“En el 2017 se ve el aumento de fondos en esta línea y lo hemos hablado con el gobernador Casas y hay una voluntad de fortalecer con transferencias y obras lo que tiene que ver con el federalismo fiscal en La Rioja”, apuntó.

Luego, ratificó su respaldo a los candidatos a legisladores de Cambiemos y pidió a La Rioja apoyarlos. “Estamos muy contentos del equipo que nos representa. He compartido gabinete con Julio Martínez y es una persona de mucho valor, que siempre tiene a La Rioja en el corazón y que junto a Inés Brizuela y Julio Saad, todos conforman un equipo muy valioso que creemos que representan los valores de Cambiemos y al presidente Macri”.

Por último, se refirió a la relación política con el intendente Alberto Paredes Urquiza, que muchos de sectores del PJ acusan de trabajar políticamente para Cambiemos, y Peña sostuvo que “con Paredes tenemos institucional fluida como con muchos otros jefes comunales que requieren de obras y nosotros apoyamos en la medida de las posibilidades”.