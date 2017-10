La política es el arte de lo posible y un claro ejemplo es lo que pasa con Mario Guzmán Soria, actual candidato a senador por el partido Norte Grande, pero que llama a votar por el PJ el 22 de octubre, lista que encabeza Carlos Menem y Florencia López.

“Es importante votar por el Partido Justicialista, porque no comparto las políticas de Cambiemos”, indicó sin pelos en la lengua en actual diputado provincial.

Lo de Guzmán Soria es una baja de hecho en la lista lunista, ya que no está a tiempo de hacerlo en forma oficial vía Justicia Electoral, pero sostiene que “desde mi espacio no hicimos y no vamos hacer campaña. En este corto periodo de tiempo, hemos tomado razón que no nos ha ido bien en las elecciones anteriores (PASO)”.

Finalmente, Guzmán Soria sostuvo que que “sigo en la lista, pero no voy hacer campaña, no vamos a poner los votos, no vamos hacer reuniones, no vamos a comprometer a la gente y voten por quien quieran y por quien le convenga”, pero con un guiño al PJ.