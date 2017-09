De algo hay que estar seguro. La foto de Julio Martínez, Alberto Paredes Urquiza y Felipe Alvarez en Casa Rosada no caerá nada bien en el gobierno riojano, que hace tiempo habla de un acuerdo político entre el paredismo y Cambiemos.

Por otro lado, desde el sector del intendente y el vice capitalino en contacto con Riojavirtual sostienen que la reunión con Marcos Peña fue de carácter netamente institucional y nada tiene que ver con una alianza política electoral de cara al 22 de octubre, al menos por ahora.

Por su parte, el candidato a senador de Cambiemos sostuvo respecto de la reunión que “una vez más el gobierno nacional sigue pensando en los riojanos, como lo viene haciendo desde el inicio de la gestión y este miércoles hemos venido a pedir obras importantísimas para la ciudad Capital”.

De la reunión con el principal armador político y actual jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, también participó el candidato a diputado nacional por Cambiemos y Fuerza Cívica Riojana, Julio Sahad.

Martínez también indicó que no estuvo ausente la cuestión política en el encuentro y sostuvo al término de la misma, que “hemos analizado con detallada importancia la realidad política que atraviesa nuestra provincia, con un gobierno provincial totalmente autoritario para con los municipios, que culpa de todos sus males a nuestro gobierno nacional y que no van con proyectos concretos a gestionar, sólo saben pedir plata y aún los riojanos no sabemos en que la gastan”, sentenció.