Los trabajadores deliberativos y municipales salieron a reclamarle al Gobierno un aumento salarial del 20% al básico.

Así lo plantearon la Asociación de Funcionarios y Empleados Deliberativos (AFED) y la Asociación Gremial de Empleados y Obreros Municipales (AGEOM).

Ambos gremios reclaman un tercer aumento salarial para ante de que finalice el año y quieren que esa mejora sea del 20%. “Estamos pidiendo una tercera mejora y queremos que sea al básico para que tenga efecto en el cobro del aguinaldo. No podemos seguir sumando aumentos en negro”, señaló el secretario general de AFED, Pablo Oviedo.

El gremialista se anticipó al Gobierno y dijo que el Ejecutivo Provincial “no puede poner como excusa el reclamo por los fondos extra para no otorgar el aumento”. “El Gobierno Nacional ya dijo en tres oportunidades que los fondos extra están garantizados con su correspondiente actualización. El último que lo dijo que el ministro Rogelio Frigerio, así que no pueden poner excusas de que no tienen los fondos extras para no dar el incremento”, afirmó Oviedo.

El titular de AFED dijo que los empleados municipales y deliberativos riojanos tienen los sueldos más bajos en relación a otras provincias. “Tenemos un piso salarial que ronda los 10.000 pesos y provincias como Catamarca tienen un salario que es tres veces más alto que los sueldos nuestros”, indicó la representante de AGEOM.

En este punto, la secretaria general de AGEOM, Silvia Ramírez sostuvo que los sueldos del sector están por debajo de la línea de pobreza.

Por otra parte, Oviedo agregó que AFED también pide el blanqueo de la quincenita. “No puede ser que estemos por debajo de la línea de pobreza. Por eso rechazamos cualquier aumento que sea en negro y también rechazamos un bono navideño porque ese adicional no sirve para nada, es una plata que se gasta en una noche”, señaló.

En este marco, Oviedo pidió que el Gobierno Provincial se siente con los gremios del sector y que en forma conjunta lleven a la Nación una propuesta para que en el Presupuesto 2018 se incluya una partida especial destinada al pago de salarios.

El gremialista sostuvo que el objetivo de máxima del gremio es lograr que la Provincia equipare los sueldos estatales con los sueldos que cobran los empleados nacionales.

Por último, el representante de AFED volvió a plantear la situación de los empleados deliberativos y pidió que el Gobierno recategorice a los trabajadores y que financie esa mejora laboral con el remanente de dinero que queda en las arcas provinciales cada vez que se jubila un trabajador.