Es que el máximo órgano judicial postergó para después de la Primaria su fallo sobre la impugnación del ex presidente, por lo que este tendrá precandidatura condicionada en las Primarias. Además, el máximo tribunal dio intervención a la Procuración General de la Nación, aunque su resolución es no vinculante. Luego, tras las PASO, la Corte Suprema definirá si Menem es o no candidato en octubre.