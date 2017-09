Sin previo aviso, desde la madrugada de este viernes, UTA decidió avanzar con la medida, ya que aduce que choferes no están cobrando el último aumento. Alcanza a empresas como Flecha Bus y Vía Bariloche, entre otras, con servicio en La Rioja a distintas provincias del país. El martes se suman Urquiza y Sierras de Córdoba.

Algunas empresas de larga distancia dejaron de circular en el país a partir de la hora cero de este viernes, en reclamo al pago de haberes, según informó Roberto Fernández, secretario general de UTA.

“Algunas empresas no han pagado el aumento por resolución que sacó el Ministerio de Trabajo y al ver esto decidimos que no podemos permitir que los empresarios no respeten el decreto”, expresó.

Fernández indicó, de esta manera, que la medida de fuerza se agravará con el correr de la semana y más empresas se sumarán al paro.

Este viernes paran Flecha Bus, Tata, San José, Vía Bariloche, Micro Mar, Nuevo Expreso y Costera Criolla. Pero de no haber solución el martes 12 de septiembre se suman Chevallier, Pullman, Urquiza y Sierras de Córdoba, mientras que el jueves 14 de septiembre Crucero del Norte, Veloz del Norte, Ruta Mar, Plusmar y Andes Mar.