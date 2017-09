El ministro de Agroindustria de la Nación Ricardo Buryaile agradeció la invitación del gobernador Sergio Casas para visitar nuevamente La Rioja y, en esta ocasión, hacer entrega de tractores e implementos agrícolas para el fortalecimiento de la producción local. Rescató “la buena relación con el Gobierno Provincial”. Además hizo hincapié en las economías regionales considerando que son el futuro del país, a lo que agregó que “para estar en el mundo tenemos que darle importancia a las economías regionales”. Así también, destacó los avances en la biotecnología para potenciar la producción.

En su segunda visita a la provincia, el ministro de Agroindustria de la Nación acompañó al gobernador Sergio Casas en un acto realizado en el predio de BioVida, en Anguinán, departamento Chilecito, donde entregaron tractores e implementos agrícolas, y firmaron un acta compromiso en el marco de la Emergencia Agropecuaria y Ganadera 2017.

“Es una satisfacción estar acá acompañando a la producción de La Rioja”, expresó el funcionario nacional. A la vez, recordó que ayer, viernes, se conmemoró el Día del Productor agropecuario y saludó a “todas las personas que cada día hacen un esfuerzo para que Argentina sea uno de los países productores por excelencia en el mundo”.

Buryaile en su mensaje planteó que no fueron dos buenos años en materia climática. Como resultado, “hoy tenemos 18 provincias en emergencia agropecuaria y lo ha sufrido la gente”, indicó y sostuvo que “los paliativos que traemos nosotros no alcanzan porque la destrucción que sufren los productores en su proyección es más grande”.

En ese marco, consideró necesario “estudiar un sistema de cobertura de riesgo que empezamos a implementar para esta campaña de maíz, porque es lo que nos va a permitir estudiar cómo funciona el sistema de cobertura en el que el Estado Nacional va a poner recursos para que ante emergencias determinadas los productores no pierdan todo”.

“Si creyera que con eso se soluciona la producción del centro del país, seguramente puede ser que así sea, pero provincias como La Rioja, Catamarca, Formosa tienen más fenómenos climáticos que la pampa húmeda, por lo tanto el esfuerzo es el doble para tratar de encontrar soluciones y seguramente vamos a tener que trabajar con las provincias, para que podamos aportar y cuando pasen estos fenómenos la gente no quede en la calle. Creo que es la salida. No es aumentar el fondo de emergencia, que hoy son 500 millones de pesos, pero no terminan de solucionar los problemas porque por más esfuerzos que hagamos la destrucción es mucho mayor”, expuso.

Asimismo, dijo que “hoy en el mundo están pasando cosas climáticas y de alguna manera todos los que habitamos este mundo hemos construido este escenario”. Al respecto, analizó que “tenemos que tener una producción social, ambiental y económicamente sustentable. Producir pensando en el hombre, en el medio ambiente, en la sustentabilidad económica de la empresa para que la producción sea viable”. Trabajar conjuntamente con La Rioja.

Más adelante, rescató “la política que tenemos conjuntamente con el Gobierno de La Rioja, porque entendemos que la Argentina la construimos entre todos”. “Las diferencias políticas no pueden ser un obstáculo para que la gente tenga las soluciones que necesita. Tenemos que respetar la voluntad popular y trabajar conjuntamente”, indicó.

Por otra parte hizo referencia a las economías regionales y consideró que en ellas “tenemos el futuro de la Argentina”. “Gobernar es generar empleo y si miro la balanza comercial, cuando veo las nueces, el olivo, vino, que hay en esta zona no en la región central, estoy viendo el 20 por ciento de las exportaciones argentinas al mundo más el consumo interno. Si me quedara solo con ese 20 por ciento estaría errando al diagnóstico, tengo que analizar que el 50 por ciento del trabajo de los argentinos está en las economías regionales”, manifestó. De esa manera, planteó que “para estar en el mundo tenemos que darle importancia a las economías regionales”.

Dijo asimismo que en ese marco es que “el año pasado hemos conformado un Fondo de desarrollo y apoyo a las economías regionales que llamamos Fondagro, para hoy poder venir y traer a algunas empresas, cooperativas y asociaciones de productores, ayuda para los productores olivícolas y vitivinícolas de la provincia de La Rioja”. “Esta concepción que las economías regionales son la base de la generación de puestos y fundamentalmente el desarrollo local, es lo que nos va a permitir que las provincias del Plan Belgrano, más las provincias patagónicas, se desarrollen”, sostuvo.

Así también, el ministro Buryaile dijo que “a estas provincias donde hay mano de obra intensiva el gobierno va a enviar un paquete impositivo para tratar de aliviar algunos impuestos que agobian a la producción”. En ese marco, consideró que “los gobiernos provinciales y Nación tenemos que analizar la incidencia impositiva que tenemos cada uno de los Estados: municipal, provincial y nacional. Y no debemos descuidar por supuesto las arcas provincias que muchas veces no tienen la capacidad que tiene el tesoro nacional de financiarse, pero también tenemos que ver cómo hacemos para que localmente generemos trabajo y no nos falte nada”.

Por último, hizo referencia a la biotecnología y dijo que es “lo que nos permite producir en la misma superficie mucho más”. Ante el crecimiento de la población, “o hacemos más alimentos o va a haber hambre en el mundo, y la biotecnología es lo que nos va a permitir producir más a través de la investigación, del desarrollo, del conocimiento. Es lo que tenemos la necesidad de hacer como gobierno municipal, provincial y nacional porque es lo que nos va a permitir proyectar”, subrayó.

Finalmente, resaltó nuevamente “la buena relación con el Gobierno Provincial” y agradeció al gobernador Sergio Casas y su equipo de gobierno la afectuosa recepción.