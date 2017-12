Lo confirmó Sergio Casas, ya que reiteró que La Rioja atraviesa una situación económica compleja ya que aún no se garantizó los fondos extra de Nación. De esta forma, no hay bono navideño, no hay tercer aumento salarial para 2017 y se elimina el subsidio provincial a la energía. “Privilegiamos el pago de sueldos en tiempo y forma, es lo único que nos permite el presupuesto”, sentenció.