Felipe Álvarez lanzó su campaña para ser electo diputado provincial y comenzó a un ritmo de gran intensidad, una serie de actividades y recorridas por barrios de toda la ciudad. También hizo un recorrido por distintos medios de prensa donde dejó picantes conceptos

Según sus propias palabras, con la intención de “despertarnos, despabilarnos y abrir los ojos a la hora de elegir el 4 de junio” Alvarez hizo un espacio entre charla y charla con los vecinos, para dejar clara su posición sobre distintos temas de la política y la actualidad riojana.

De visita en el Barrio Carlos Menem Jr. y luego de hablar con vecinos sobre obras, mejoras y pedidos para el barrio, Alvarez dijo “comprendo la necesidad de la gente, cada queja y reclamo nos duele por los años de abandono que han sufrido muchas zonas de la Ciudad. Y aunque nos reconocen que un año y medio no son suficientes para hacer lo que no se había hecho en décadas, también sabemos que la gente necesita respuestas ahora, necesita que nos acerquemos y escuchemos lo que tienen para decir. Nos reconocen que después de mucho tiempo, hoy el municipio está presente en los barrios”.

Además, señaló que “uno de los reclamos que hacen en la mayoría de los barrios es terminar con las viejas prácticas de la política, con esa clase dirigente que repite los mismos nombres hace 25 años y que se fue alejando de tomar decisiones en base a lo que la gente realmente necesita”.

Sobre este punto dijo “el esquema actual que gobierna la provincia no va más, es necesario que esto se termine, porque hay otras prioridades. Por ejemplo, no se entiende que el gobierno provincial esté reclamando constantemente fondos a Nación porque no tiene. Si es verdad que no hay plata, por qué se adelantaron las elecciones”, cuestionó el candidato.

Luego continuó: “Se podrían haber hecho en octubre con las legislativas nacionales y se ahorraban cientos de millones de pesos. Recuperar la confianza de los vecinos pasa por esto. Decirle la verdad a la gente”.

Otros puntos de su recorrida se centraron en reuniones con equipos de distintos clubes, y deportistas jóvenes de distintas disciplinas. Estas abarcaron no sólo la escuela de fútbol del barrio Carlos Menem Jr., sino también visitas a los equipos de vóley del Club Facundo y del Polideportivo Carlos Menem, y a diferentes equipos de hockey de la DARD y del Club Social.

Una vez más, Alvarez manifestó que“gobernar es tomar decisiones estableciendo prioridades de la gente”. Sobre este punto insistió “si queremos pensar en las generaciones futuras, la inversión debe ser hoy. Nuestra gente no entiende para qué se endeudó la provincia en millones de dólares afuera, cuando nuestros chicos necesitan hoy inversiones que les den herramientas concretas para tener un mejor presente y futuro. Esto es, invertir en instalaciones deportivas, becas para deportistas, clubes de barrio, talleres de formación y recreación. El deporte es la mejor herramienta para la inclusión de nuestros jóvenes, donde podrán crecer contenidos y encontrar un refugio que crea valores y promueve la solidaridad”.