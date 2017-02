La Fiscalía General de La Rioja ordenó el jueves la detención de los padres de un niño de dos años que llegó al hospital de niños, auxiliado por su abuela, con graves signos de violencia.

Incluso, la lesión más compleja era en su cuello (foto), y sus padres adujeron que se había llevado un alambre por delante cuando le hacían “caballito”, lo que la justicia descartó tras las pericias médicas al menor.

En el caso intervino también Dirección de Minoridad de oficio, quien delegó la tutela provisoria de la criatura en su abuela, que fue quien notó las lesiones, cuando sus padres habían ido a la Chaya.

“En el día de ayer fue pedida la detención de los padres del niño, debido a que se conocieron, por medios periodísticos las amenazas hacia la abuela de los menores, el juez libró la orden de detención y ambos se encuentran alojados en dependencias policiales”, expresó el jefe de Fiscales, Hugo Montivero.

Además, el funcionario pidió a aquellas personas que conozcan hechos de violencia hacia menores que lo hagan saber en el Ministerio Público Fiscal por Belgrano o en la oficina de Violencia de Género.

La palabra de la madre denunciada

Se trata de Jesica Roldán, quien dijo que su hijo se golpeó cuando lo llevaban a “caballito” y se no vieron una soga. Reconoció que su pareja se droga y es violento.

“Fue un juego con su papá, élle estaba haciendo caballito al nene e iban desde adentro de la casa hacia el patio en donde tenemos una soga, que no se ve por qué el patio es oscuro, entonces lo trae de afuera a adentro y se lleva por delante la soga, que no es como una soga, sino que es un tipo alambre blandito, está revestido con un plástico blanco y eso le impactó en el cuello, pero no es un estrangulamiento la marca que tiene mi hijo en el cuello y jamás lo tuvimos atado al niño”.

Con respecto a porque no lo llevó inmediatamente al hospital, expresó que “no lo lleve ahí no más al hospital eso es cierto, quizás ahí falle como madre pero yo lo consolé, le di la leche y lo metí en cama, para que duerma y después se lo lleve a mi mamá para que lo cuide porque tenía que volver a mi casa así me juntaba con mis parientes para ir a la chaya”.