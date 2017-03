Lo sostuvo al llamar a la unidad del partido, pero cuestionó que se hace difícil “cuando ya hay compañeros que se adelantan anunciando candidaturas”. “Eso entorpece la unidad”, agregó y mencionó que “los candidatos no se puede elegir en una mesa chica, eso sinceramente atrasa 30 años”.

Néstor Bosetti se manifestó a favor de la unidad del PJ, pero fue claro al momento de señalar que eso será difícil “si los candidatos se definen en una mesa chica”, en lo que pareció ser un dardo al ex gobernador Luis Beder Herrera, quien parece ser quien tiene a cargo la estrategia electoral de cara al 4 de junio.

A entender del vicegobernador, si ello ocurre “atrasa 30 años y los resultados serán negativos”. Además, se mostró crítico de quienes ya se muestran como candidatos a diputado provincial.

“Cuando hay compañeros que se adelantan anunciando candidaturas se entorpece la unidad”, resaltó la máxima autoridad del Poder Legislativo.

Por último, Bosetti sostuvo que “la unidad del partido sería lo más importante, soy de los cree que no puede haber dos listas dentro de un partido. La unidad es una sola lista, y sino quedará liberada al juego político de los sectores”.

“Una mejor performance de nuestro partido sería todos unidos, y también pienso que tendría que haber nuevas formas de política, yo cuando hablo de nuevo y viejo no hablo de la edad, jamás, no somos quien para jubilar o no necesitar a alguien, la vida es así, si obviamente hay que tener nuevas formas, hay formas que ya nos complicaron las situaciones electorales que son las que tenemos que cambiar”.