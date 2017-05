Los representantes del gobierno nacional en La Rioja nucleados en Cambiemos, siguen rechazando que la Casa Rosada desfinancie a la provincia. Ya lo dijo Julio Martínez y ahora se suma Inés Brizuela y Doria.

“Toda la obra pública que se ejecuta en La Rioja es gracias al Gobierno Nacional”, recordó la legisladora y cruzó al gobierno provincial por ocultar Nación en su discurso cuando menciona las obras que se están llevando a cabo en la provincia se hacen con fondos federales.

Luego apuntó que “lamentamos mucho que desde el Gobierno Provincial no se mencione que todas las obras que se están haciendo, y las inauguradas en los últimos días, son financiadas por Nación. Pero en cambio, están en una postura de queja permanente, responsabilizando al Ejecutivo Nacional de no enviar fondos a la provincia, a pesar de que no hay un programa propio de obra pública, ni desarrollo”, expresó Brizuela y Doria.

Seguidamente, aclaró que tanto las obras que se anunciaron el pasado martes en Chilecito, como las ambulancias de alta complejidad que se entregaron, son aporte exclusivo del Gobierno Nacional, que está ejecutando un ambicioso plan de obras y políticas públicas que impactan directamente en la calidad de vida de la gente, como la reparación del cable carril, la construcción de viviendas y escuelas, la reparación y ensanche de la Ruta 40, las rutas 75 y 76, entre otras.

“Queremos dejar de ser la hija llorona. No estamos condenados a la pobreza, cómo nos quieren hacer creer con el discurso del gobernador. La Rioja tiene un destino de grandeza, a partir de un gobierno progresista y decente, y que sea capaz de implementar políticas de desarrollo a la producción, la industria y el turismo. Pero a este gobierno que se dice “del pueblo” no se le cae una idea. Lo único que saben es hacer es mantener el estado actual, garantizando pobreza para la mayoría, y conservando privilegios para una pequeña minoría. Y ocultando intencionalmente toda la inversión millonaria del gobierno Nacional en la provincia”, finalizó.