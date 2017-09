El gobernador Sergio Casas se refirió este jueves a las diferentes reuniones concretadas en Capital Federal, para conseguir la incorporación de fondos equivalentes al punto de Coparticipación arrebatado a la provincia en 1988.

En este sentido, el mandatario expresó que la situación es compleja ya que el Ejecutivo nacional envió al Congreso el Proyecto del Presupuesto 2018, pero las provincias aún no pueden saber con cuánto han sido presupuestadas.

Este jueves el gobernador Sergio Casas fue consultado por los medios sobre las gestiones que se llevan adelante ante funcionarios y legisladores nacionales, para conseguir incorporar en el presupuesto de La Rioja, fondos en compensación al punto de coparticipación arrebatado en 1988.

En este sentido, Casas comentó que junto a los diputados nacionales Beder Herrera y Teresita Madera, mantuvieron distintas reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el presidente del bloque del Pro Nicolás Massot; el presidente del bloque Justicialista Oscar Romero, Sergio Mazza, Héctor Recalde y Axel Kicillof, para buscar su apoyo para conseguir recursos para los riojanos.

“Debemos concientizarnos todos los riojanos que nos quitaron un punto de coparticipación y que nos devuelven con el mal denominado fondo extracoparticipable, todo el mundo piensa que es plata de más, pero es un compensación a ese punto que nos quitaron”, expresó.

Consultado por el pedido de aumento de los diferentes gremios, el gobernador sostuvo que “con esa compensación debemos atender los servicios básicos que son salud, educación, seguridad y sueldos, los sueldos están atados a este recurso y año tras año debemos ir a ver que nos pongan en el presupuesto y de ahí todas las semanas para que cumplan, es una tarea delicada y voy a ser muy cauto en este sentido”.

Además, explicó que “el Ejecutivo nacional ha enviado el proyecto del Presupuesto 2018 a la Cámara de Diputados, y no han enviado las planillas complementarias, no tenemos los números, las provincias aun no podemos saber con cuánto han presupuestado para que nosotros podamos ir elaborando el presupuesto provincial”. Agregó que “la situación es compleja, La Rioja necesita ayuda, no en vano tenemos los sueldos más bajos porque si nos vamos del presupuesto no podríamos pagar los sueldos”.

Respecto a declaraciones que surgieron desde dirigentes opositores, el gobernador apuntó a quienes mienten a la gente aun sabiendo cuál es la situación del empleo de los sueldos en la provincia. “Algunos vienen a decir que La Rioja recibe más plata que nunca, pero no dicen que la inflación la va licuando, con ese criterio yo puedo salir a decir que los empleados públicos de la provincia ganan más que nunca, pero no puedo desconocer la canasta básica familiar, debemos ser responsables en este sentido”.

“Este gobernador no va arrodillarse jamás y no entregará la cabeza de ningún empleado público, y por supuesto que vamos a ayudar para que los trabajadores del parque industrial y del sector privado mantengan su trabajo, somos riojanos, somos argentinos y juntos vamos a seguir trabajando por nuestra gente”, expresó al ratificar su compromiso con los trabajadores.