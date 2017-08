Tanto Sergio Casas como Beder Herrera, coincidieron en que con la millonaria inversión en la planta de tratamientos de efluentes en la ex curtiembre Yoma, se culmina una etapa en donde desechaba líquidos con alto contenidos de cromo y ahora ese agua se usará para el riego. Luego, le pidieron a Nación frenar la importación de cueros .

El gobernador Sergio Casas expresó, tras constatar el funcionamiento de los filtros de la prensa de cromo que permitirán que la curtiembre ya no contamine más con efluentes con cromo, que “esto nos costó mucho tiempo, difícilmente alguna otra empresa en el país tenga este tipo de tecnología para que el agua que se obtiene pueda ser destinada al riego forestal sin contaminación de cromo”.

El mandatario resaltó que “como Estado estamos haciendo todo lo posible por cuidar las fuentes laborales, a la vez que reclamamos con energía a la Nación para que cambie las políticas de importaciones en materia textil y del calzado y es algo que seguiremos solicitando con empresarios y trabajadores, con todos los riojanos unidos, nadie defenderá por nosotros las cosas que no sepamos defender”.

“Este es un hecho histórico, el pueblo de Nonogasta se puede quedar tranquilo que el agua que sale no contamina. Y les pidió a los grupos que se manifiestan que busquen los peritos para tomar las muestras necesarias para que se queden satisfechos”, enfatizó.

Además expresó que “la democracia se cultiva con más democracia, no con marchas que no tienen sentido, en el Famatina no se está haciendo nada y esto es un ejemplo a nivel país”.

Beder Herrera: “Es el día más importante desde que se instaló la curtiembre”

En tanto que el diputado nacional Beder Herrera destacó que “este es el día más importante desde que se instaló la curtiembre de Nonogasta” y recordó que “hemos llegado a tener 170 lagunas, donde iba el agua con un contenido salino y de cromo muy alto, por suerte por la grasa y el pello del cuero se evitó que se contaminen las napas, aunque es algo discutible , ahora con la planta de tratamiento, de 170 se redujeron a 40 las lagunas y dentro de poco no habrá ninguna”.

El legislador explicó que “la máquina compacta el lodo con cromo y permite que el agua que se desecha tenga cero contaminación de cromo, quisiera saber si las otras empresas del país tienen esta calidad. La planta de procesamiento del agua de la empresa es una de las mejores del país” y señaló que “este logro es algo que ha costado mucho tiempo para concretar, vino bien también que la justicia saque muestras del agua, pero ahora deberían sacar de nuevo”.

“El agua tratada se puede usar para regar y lo que queda la empresa lo vende a otras empresas que están dedicadas a comprar esos barros de cromo que lo reutilizan”, indicó y consideró que “las napas están sanas, ahora esas lagunas se están secando y esas zonas se pueden reforestar. Se terminó la contaminación, es la gran noticia que tiene La Rioja”.

Beder Herrera manifestó que “estas máquinas son alemanas y no fueron fáciles de conseguir y tuvo que venir personal especializado para colocarlas”, tras lo que puso en valor que “la empresa siempre ha colaborado, con gente, cemento”.

Sostuvo que “cuando se sequen las lagunas el olor seguramente se irá” y agregó que “ahora tenemos el problema de que si la empresa va a continuar, ceo que todo el pueblo de Nonogasta debe movilizarse en su fiesta y mostrar el repudio a las importaciones”.