El gobernador Sergio Casas participó esta tarde de la misa que se realizó en la iglesia San Francisco en honor al Fray Nicolás Pugliese en el día que celebra sus 100 años de vida. La ceremonia religiosa fue presidida por el obispo Monseñor Marcelo Colombo.

El Padre Pugliese agradeció el homenaje, impartió la bendición a los presentes y dijo que “por la gracia de dios cumplo mi primer centenario e inicio el segundo”.

En la ocasión el gobernador resaltó la figura del Padre Pugliese que “entregó su vida la vida a Dios, y ha podido transmitir a través del Evangelio el amor que tenemos que tener a Dios por sobre todas las cosas”, a la vez que convocó a la unión de los riojanos en tiempos de crisis.

Participaron también el intendente de Capital Alberto Paredes Urquiza, los ministros de Gobierno Claudio Saúl y de Infraestructura Juan Velardez, el secretario de Seguridad Luis Angulo, entre otros, además de la comunidad franciscana y la familia del Padre Pugliese.

Al término de la misa, el Fray Nicolás Pugliese agradeció las demostraciones hacia él e hizo un repaso de su vida. “Dios me ha elegido desde la infancia, en esta iglesia tome la primera comunión, celebré mi primera misa, mis padres me pidieron la bendición. Desde mi infancia tuve relación con la orden franciscana y debo la relación mi amorosa de mis superiores”, manifestó. Luego, celebró que “por la gracia de dios cumplo mi primer centenario e inicio el segundo”. Por último impartió la bendición para los presentes y agradeció “la atención del obispo, el gobernador, sus ministros y demás porque siempre me han atendido”.

A continuación, el gobernador Sergio Casas saludó al Padre y le obsequió un cuadro de la Fiesta tradicional de San Francisco en Las Padercitas y un poncho riojano.

Casas convocó a la unión en tiempo de crisis

El gobernador emocionado expresó la alegría de ser parte de este homenaje al Padre Nicolás Pugliese. “Es un momento muy agradable para darle gracias a Dios y también para que nosotros como riojanos comprendamos que tenemos que vivir más hermanados que nunca, haciendo el bien, luchando por nuestros intereses comunes, por el bienestar común, el bienestar de todos, cultivar la paz, vivir con afecto, con fe, con esperanza. Sobre todo, para aquellos que creemos, cultivar lo espiritual de este Padre común que tenemos para que vivamos como verdaderos hermanos riojanos”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo “digo esto porque son tiempos difíciles, tiempos de crisis, son tiempos para que vivamos esta común unión aportando cada uno un granito de arena”. Del mismo modo, consideró que “es una buena oportunidad también para que los riojanos podamos estar más unidos y salir adelante en la tarea cotidiana que nos toca, a nosotros en esta circunstancial tarea pero también a cada uno de los riojanos desde la conformación de la familia, desde formar parte de esta comunidad”.

Celebró los cien años que ha consagrado el padre Nicolás Pugliese a la orden franciscana, “que le ha entregado la vida a Dios y ha podido transmitir a través del Evangelio el amor que tenemos que tener a Dios por sobre todas las cosas, a vivir a imagen y semejanza de este Niño que hace poco hemos recibido su nacimiento”. “Creo que también es buen motivo para que los riojanos reflexionemos y actuemos en consecuencia”, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, destacó que el Padre Nicolás es una gran referencia religiosa de nuestra provincia. Hizo mención a la lectura del Evangelio del obispo que sostuvo que todos los argentinos nos merecemos la paz entre nosotros. “Buscamos a través del Padre Nicolás la propagación de los valores” indicó y aseguró que “ha sido un gusto participar de este cumpleaños”.

Asimismo, el intendente Alberto Paredes Urquiza resaltó la celebración a “una persona que ha dado tanto a lo largo de un siglo de vida”. “Es un honor para nosotros haber compartido este momento con la comunidad franciscana, el Padre y su familia”, comentó y consideró que “el Padre Pugliese es historia viva de La Rioja”.