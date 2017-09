Consideró que es la única que puede sostener un sistema deficitario, ya que la comuna no cuenta con recursos para subsidiar el servicio y no tenía mayoría en Concejo Deliberante para lograr una tarifa más alta a la actual. Minimizó las críticas lanzadas a su gestión por el gobierno.

El intendente de la Municipalidad de La Rioja, Alberto Paredes Urquiza se refirió a la situación del transporte público urbano que se dio durante la demanda pasada.

En este sentido señaló que “hay varias facetas que debemos analizar. Comparto la decisión que ha tomado la provincia de tomar competencia sobre el transporte público de pasajeros de colectivos, en razón de que en la gran mayoría de los municipios de la República Argentina, casi en su totalidad, es asumida por las provincias. Esto se debe a que la estructura de trabajo y de costos de las empresas concesionarias de los servicios de transporte masivo de personas, ya sea por colectivos o trenes, requieren de una apoyatura de parte del Estado que por lo general los municipios no están en condiciones de afrontar”.

El Jefe Comunal expresó que “si no existiera esa apoyatura expresada en subsidios, o bien una tarifa más alta que las posibilidades socioeconómicas de los habitantes de un Municipio determinado, tendríamos que tener una tarifa muy alta o un subsidio que ni los usuarios ni los Municipios están en condiciones de afrontar. Este es el motivo principal y no aquellas cosas o puesta en escena que se hizo los últimos días de querer echar culpas, de decir que el Intendente no puede manejar tal cosa”.

“También creo que hay muchos aspectos que deben tenerse presente para llegar a una solución definitiva, por ejemplo: Cambiar las condiciones de la contratación que se había hecho (Quiero recordar que nosotros no habíamos contratado a esta empresa, sino la gestión anterior), deben cambiarse modalidades referentes a esa contratación, por ejemplo la exclusividad, deben re estructurarse recorridos de las líneas, en fin, un sinceramiento de las posibilidades efectivas del servicio, porque la contratación se hizo sobre la base de un estudio que no se condecía con la realidad de mercado que tiene la capital”, indicó Paredes Urquiza.

El Intendente explicó también que “habiendo caducado el contrato, entiendo que así va a ser, se puede encaminar esta situación, lo importante aquí es que se dé una respuesta adecuada al servicio que requiere la gente, dentro de las condiciones que tiene la provincia, seguro tendrá que posibilitar un escenario diferente, sobre todo en cuanto a la ecuación económica de la empresa que es lo que los empresarios ha venido planteando como su más serio problema”.