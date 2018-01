En la Subsecretaría de Tránsito y Transporte asumió Raúl Alanis, mientras que al mando de CEPaR Norte quedó el ex comisario Eduardo Poledri y el de la zona Oeste, Guillermo Benzo: “reforzaremos el trabajo en la calle”, dijo el intendente.

“Reforzaremos el trabajo en la calle porque tenemos un compromiso con la gente”. Así lo afirmó el Intendente en el marco del juramento de los nuevos funcionarios, donde especificó que se realizó un replanteo en la estructura del ejecutivo destinado a que el Municipio tenga más presencia en la calle.

El Jefe Comunal presentó a las autoridades que estarán a cargo en esta mitad de gestión, en la subsecretaría de Tránsito y Transporte, donde asumió Raúl Alanis; en la subsecretaría de servicios de la zona Norte, Eduardo Poledri y en la zona Oeste, Guillermo Benzo.

En su discurso el Mandatario Municipal sostuvo que se refuncionalizaron muchas áreas con el objetivo de tener más personal capacitado puesto a disposición de un trabajo territorial más fuerte, en este sentido afirmó “este año tiene que ser de mucho más trabajo, confiamos mucho en esta nueva gestión, a partir de esta nueva función les pedimos que dejen todo de sí porque necesitamos gente que esté dispuesta a dar soluciones a los problemas que tiene la gente más allá de las dificultades internas que podemos llegar a tener.

“Tenemos que ir cumpliendo las expectativas de la gente y el programa de Gobierno que le presentamos a la sociedad, si bien tenemos un reconocimiento de la sociedad que se traduce en su voto, pero también en su confianza y exigencia”, agregó.

Además especificó “vamos a poner énfasis en la creación de áreas territoriales fundamentalmente, para eso vamos a tener que suprimir algunas áreas administrativas, no es tanto el trabajo administrativo que vamos a tener sino más bien el trabajo de calle, en los barrios, por eso hicimos numerosos cambios en la estructura municipal pero destinado a que tengamos más presencia en la calle”.

En cuanto a la asunción de Alanís al frente de la Subsecretaría de Transito Y transporte expresó que el objetivo es “ordenar el tránsito y el transporte, con reglas claras, poniendo énfasis, orden, a veces los ciudadanos no nos acostumbramos a que debe haber una orden en una ciudad, eso implica tener mucha responsabilidad, actuar con firmeza y con seriedad”.

En cuanto a la nueva gestión que desempeñará Poledri en la zona Norte indicó que “con él queremos darle una funcionalidad a la zona Norte que nos permita abarcar muchos aspectos del trabajo que vamos a intensificar este año, porque no solo se va a trabajar en la gestión, sino también el trabajo político y social pero fundamentalmente basado en la gestión, nuestra carta de presentación ante la sociedad es la gestión, que hagamos lo que tenemos que hacer pero bien”.

Sobre la nueva cabeza del CePaR Oeste afirmó “él va a estar acompañado por un equipo importante que ya lo ha conformado y lo ha hecho saber, que ya han planificado su trabajo y que seguramente llevarán adelante una tarea eficiente como las que queremos, en una de las zonas tradicionales de la ciudad”.

El nuevo subsecretario de Tránsito y Transporte, Raúl Alanís refiriéndose al objetivo de trabajo que tendrá en la nueva función dijo “tenemos que acceder a importantes cambios que tiene que ver con la impronta de marcar un nuevo rumbo en este aspecto, con la inversión en materia de capacitaciones de los recursos humanos y en equipamiento para poder desarrollar dentro de un proyecto que va en esmero de mejorar la calidad de vida de los riojanos”.

Sobre las medidas urgentes a desarrollar indicó que “nuestra impronta será de ahora en más capacitar al recurso humano y sobre todo sumar la cantidad de agentes en la calle para poder, no solamente estar en el micro y macro centro sino en todas las aristas de nuestra ciudad, porque no solamente los problemas graves de tránsito ocurren en el centro, sino también en los barrios donde no hay un mayor control”.

Por su parte, Eduardo Poledri, quien estará al frente de los servicios de la zona Norte sostuvo que “nuestro programa, en un principio, será estar en la calle cerca de los vecinos, ver que necesitan como están y de esta manera ir mejorando, siguiendo el trabajo que vino realizando anteriormente con el subsecretario anterior”.

Además agregó “vamos a trabajar invitando siempre a los presidentes de los centros vecinales a que me acompañen y veamos cual es la situación. Ya hicimos un mapa de actores para comenzar a trabajar por parte e ir solucionando y escuchar que es lo que más hace falta”.

Guillermo Benzo, quien se hará cargo del CePaR Oeste afirmó que “el hincapié en la gestión será básicamente pensar y sostener en la acción, no tanto en las palabras el hecho de que los servicios públicos requieren de la efectivización permanente, que requiere de nosotros las 24 horas del día, el acercamiento con quienes llevan esa tarea, los empleados que pese a las dificultades llevan adelante una tarea muy honrosa, por lo cual implementaremos distintas capacitaciones y formaciones permanentes en sus tareas y en general. También desarrollaremos un amplio plan de concientización con los vecinos, de información de las atareas y servicios que presta el CePaR”.