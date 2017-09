El intendente señaló que “fue de carácter institucional para gestionar obras” para Capital, y dijo que lo haría al lado del gobernador Sergio Casas sin problemas. A su vez, reiteró que su espacio no participará activamente del comicio del 22 de octubre e incluso se lo informó al enviado del PJ que conversó con el, Marcelo Del Moral.

El intendente Alberto Paredes Urquiza pidió no realizar especulaciones políticas por la foto en la que se lo vio en Casa Rosada junto a Julio Martínez, candidato a senador nacional por Cambiemos.

El titular del Palacio Ramírez de Velasco sostuvo que “yo me puedo juntar con el presidente, con el gobernador o con quien sea (Martínez) mientras sea para gestionar obras para Capital, no veo que pueda molestar porque para eso me eligió la gente, para gestionar”.

A su vez, apuntó que “todos los que nos quieran apoyar en la tarea de gestionar obras, tienen las puertas abiertas en el municipio de la Capital para que vayamos juntos a Buenos Aires a solicitarlas, porque repito que dios atiende en Buenos Aires como dice el dicho”.

“Martínez forma parte del gobierno nacional, es decir del esquema político que gobierna el país, y más allá de las conjeturas políticas lo nuestro fue exclusivamente gestión”, agregó Paredes.

Por otra parte, reiteró por enésima vez que su espacio político no trabajará en las elecciones legislativas nacionales, aunque le dio libertad a los dirigentes para que en forma personal trabajen para quien quiera.

Por último, lamentó que hace tiempo “no tengo contacto alguno con el gobernador, pero no tengo problemas con el. La relación institucional me gustaría que sea fluida”.