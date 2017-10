Igual, indicó que es parte de un espacio político y que puede ser él u otra persona el candidato. “Apostamos a que haya un cambio”, sostuvo en un dardo al PJ oficial, partido al que confirmó que no va a votar en octubre, en el marco de una alianza política con el macrista Cambiemos.

Este martes finalmente el intendente Alberto Paredes Urquiza dejó claro que tiene serias intensiones de ir por una candidatura a gobernador en 2019 y le pegó duro al PJ, al que dijo que no votará en octubre.

“Me encantaria ser gobernador de La Rioja, pero puedo ser yo u otro, queremos una Rioja distinta”, sostuvo al respecto y destacó que de cara a octubre votará “por el cambio”.

“Ya es hora de que cambiemos en la provincia, ojalá la gente se de cuenta que no podemos volver al pasado. Debemos buscar algo distinto, un cambio muy profundo en la provincia de La Rioja. Ojalá los riojanos lo entendamos de esa manera”, dijo el intendente.

Luego, apuntó volvió a apuntar al PJ y sostuvo que “en La Rioja hay un sector político que es el oficialismo, que tiene tal grado de impunidad que piensa que puede hacer lo que se le ocurra porque la justicia no le va a decir nada y porque las fuerzas de seguridad los van a apoyar a ellos”.

Pero finalmente a su entender “ya es hora de que esto cambie. Que la gente les haga ver que esto tiene que cambiar, que si no tenemos institucionalidad, si no tenemos respeto a la ley y a los demás, si no tenemos respeto a la democracia esto deja de ser una democracia”.