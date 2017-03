No habrá unidad en el PJ. Esto queda claro luego de las duras declaraciones del secretario general del municipio al gobierno provincial donde cuestionó el aumento salarial del 16% y el subsidio para la energía. “Van detrás de todos los problemas, solo buscan evitar otra derrota electoral”, sentenció. El paredismo irá con lista propia el 4J.

El secretario General del Municipio se refirió a los anuncios realizado por las autoridades provinciales la semana pasada, “el gobierno provincial parece haber recuperado la semana pasada la sensibilidad social, o eso pretende demostrar los dos anuncios de la actualización salarial a los empleados públicos y con el subsidio al incremento de la tarifa eléctrica”, manifestó.

Asimismo, opinó que “en realidad están corriendo detrás de los problemas y no articulan políticas suficientes para que los trabajadores del Estado recuperen la carrera administrativa y menos aún para que se recupere la diezmada escala salarial de la administración pública”.

Consideró que “el “bono electoral” demuestra a las claras que la intensión del anuncio es evitar otra derrota electoral en junio y no procurar el bienestar de los trabajadores, con la amenaza soslayada de volver a conversar después de los comicios por el segundo aumento”.

Para Sirerol, “el subsidio es otra muestra de improvisación sobre el trabajo que lleva a delante la empresa estatal que nos presta el servicio de energía eléctrica a todos los riojanos. O es que acaso el socio mayoritario de EDELaR no tiene interés por el sistema de facturación que tiene la empresa”.

“El Estado debe anticiparse a los problemas no salir a apagar el fuego y cuando hay inoperancia de sus funcionarios tiene que haber grandeza para pedir disculpas, aceptar el error y revertir la situación”, añadió.

“Ese trabajo queremos hacer para que nuestra gente viva tranquila y sin sobresaltos. Queremos un Estado que tenga políticas claras y que sus actos sean una manifestación de esa transparencia y sensibilidad social”.

Finalmente, remarcó que “sin embargo y pese a los pomposos anuncios, no debemos olvidar que si bien el subsidio al incremento de la tarifa eléctrica alcanza a todos los riojanos, hay más de 2500 capitalinos que no podrán pagar la boleta, ya que fueron discriminados y privados de percibir el aumento, por no estar contemplado en la legislación vigente. Así, tan frió y con cero sensibilidad social como lo plantea el gobierno provincial”.