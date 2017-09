Patricia tiene 48 años y es de Chamical. Padece un avanzado estado de obesidad. Aduce que fue trasladada urgente al nosocomio de la Capital pero al arribar se negaron a atenderla. “Estuve varias horas en la ambulancia y ni me bajaron”, denunció. Ahora el hospital de Chamical la tratará. Su familia pide solidaridad para reunir fondos.

El relato de Patricia, de 48 años, quien padece obesidad y pesa 300 kilos indigna. Según sus palabras en su desesperación y la de médicos de Chamical por su alto peso se decidió trasladarla para que sea internada y reciba mejor atención en el hospital Vera Barros de Capital y se le inicie un tratamiento, pero lo que denuncia es penoso.

“Me fui a las 7 de la mañana y estuve dentro de la ambulancia hasta el mediodía, no me quisieron internar, ni siquiera me bajaron de la ambulancia”, detalló en diálogo con Radio Fénix respecto de lo ocurrido el pasado viernes.

Por esta razón, Patricia debió volver a Chamical y allí sí recibió la buena predisposición del personal del hospital zonal, por lo que el director del hospital de Chamical, Elías Luna, informó que tratarán a la mujer en dicho nosocomio.

El funcionario médico adelantó que “intentaremos hacer una asistencia multidisciplinaria, estamos comprometidos todos, vamos a ir evaluando los resultados”, y agregó que planean intervenir quirúrgicamente por una herida que tiene en el vientre.

“Consideramos que lo más importante además del apoyo psicológico, es el apoyo nutricional, asistencia social, contención para ella y su familia para que pueda salir adelante”, planteó Luna.

Además, se conoció que su familia y los vecinos de Patricia realizarán una feria de pollo este fin de semana en Chamical para ayudarla a recaudar fondos para que pueda seguir un tratamiento.