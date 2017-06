Lo dijo el candidato a senador nacional, Julio Martínez, al agregar que lo “respeta”. Por otra parte, advirtió que en realidad a quien hubiera querido enfrentar “es a Beder, pero no se presentó”. Por último, indicó que asumirá su banca de obtenerla y ratificó su alineamiento a la Casa Rosada.

Este lunes, el flamante candidato a senador nacional Julio Martínez se refirió como encara su larga campaña de cara al 22 de octubre y dejó conceptos importantes al respecto.

Entre ellos, dejó claro que su rival no es Carlos Menem, a quien consideró un “rival circunstancial” en las futuras elecciones, y apuntó directamente a Luis Beder Herrera.

En ese contexto, el también actual ministro de Defensa fue claro al advertir que “al doctor Menem lo respeto y de mi no saldrá ningún tipo de agravio hacia su persona”, pero luego fue más allá y reconoció que “a quien si me hubiera gustado enfrentar es a Beder Herrera en octubre, pero no se presentó”.

En diálogo con Radio 24, Martínez ratificó su alineamiento al presidente Mauricio Macri y negó por ejemplo que los despidos en el Parque Industrial se deban exclusivamente a la apertura de las importaciones, como sostiene el PJ.

“Sabemos que la campaña de ellos será virulenta, me van a echar la culpa de todo a mi y a Macri, pero uno ya sabe, el PJ va a matar o morir”, resaltó y luego le pidió “memoria” al peronismo riojano respecto que en 12 años del kirchnerismo “no pudieron lograr la extensión de la promoción industrial”.