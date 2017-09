En las últimas horas se contactó con la redacción de Riojavirtual la actual mujer de José ‘Chenga’ Gómez, el riojano ex propietario de wiskerías que fue condenado a 22 años de prisión en el marco de la causa María de los Angeles Verón.

Puntualmente, fue acusado de privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución en perjuicio de Marita Verón, desaparecida desde el 2002.

Nadia Macías, madre de dos hijos de Gómez, no habló de la causa Verón pero sí sostiene que su pareja ya fue autorizado por la justicia tucumana para ser trasladado al Servicio Penitenciario de La Rioja.

Sin embargo, sostuvo que en la cárcel riojana rechazan el traslado alegando que no hay cupo. “Nosotros pedimos el cupo acá en la Rioja donde el tiene toda su familia y no se lo quieren dar, porque dicen que no hay lugar. A él lo ampara la ley de proteccion familiar, porque tiene una excelente conducta en Tucumán y le dan el pase para ser trasladado a la Rioja”, dice textualmente el mensaje enviado a Riojavirtual.

Luego agrega que “Yo fuI a suplicarle al director que me de el cupo porque el necesita estar cerca de su familia y ver a sus hijos. Se lo tienen que dar, pero no me responden que no hay lugar. Yo soy de escasos recursos y tengo 2 hijos, uno de 1 año y medio y el otro de 4 años. Trabajo de ama de casa por lo cual se me hace muy complicado viajar a verlo. Desde que el está allá (Tucumán) no tiene visitas”, advierte la mujer.