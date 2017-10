El gobernador Sergio Casas en diálogo con la prensa local dio a conocer que luego de las elecciones legislativas del domingo, se comunicó con los dirigentes de la oposición, entre ellos la diputada Inés Brizuela y Doria, a quienes les transmitió las felicitaciones y el acompañamiento, además recibió el compromiso, que también hicieron público, de acompañar en la gestión y defensa de los recursos que legítimamente le corresponden a La Rioja. Se mostró respetuoso de la voluntad popular y consideró que “a través del diálogo, la prudencia y la madurez cívica podemos salir adelante”.

Luego de participar en el acto de colación de nuevos enfermeros universitarios, el primer mandatario provincial en contacto con una radio local, dio a conocer que ayer se comunicó con algunos dirigentes de la oposición. “He intentado comunicarme con todos, con algunos he podido, con otros no, pero con los que me recibieron el llamado, como en el caso de la diputada Inés Brizuela y Doria, les transmitía nuestras felicitaciones, nuestro acompañamiento pero también el compromiso, que también lo han hecho público, de defender los recursos que legítimamente nos corresponde a La Rioja, de seguir defendiendo porque vivimos en un país federal”, expresó.

Recordó que en el resto de los departamentos el interior triunfó la lista del PJ, “pero en la Capital hay un mensaje que de alguna manera no ha sido favorable, pero somos respetuosos de la voluntad popular y esperamos que esto se transforme en una mayor equidad para todos”. “Sabemos que somos de filosofías distintas, cada uno con su pertenencia, pero la única bandera que tenemos que tener es la de La Rioja, unidos por nuestros empleados, nuestra gente, nuestra tierra y creo que es el compromiso que han asumido públicamente y lo que les hemos solicitado también. Creo que a través del dialogo, la prudencia, la madurez cívica podemos salir adelante”, manifestó.

Renuncias en el Gabinete Provincial

Por otra parte, aseguró que “los diputados me han manifestado el acompañamiento” y descartó que le hayan solicitado la renuncia de funcionarios del Gabinete Provincial. Aseguró asimismo: “no he solicitado la renuncia del Gabinete, sí saben todos que los funcionarios cuando son designados por el Poder Ejecutivo Provincial están a disposición. Pero quiero ser cauto y prudente”.

“Cuando nos va bien, nos va bien a todos, y cuando no nos va bien, no nos va bien a todos, en esto creo que hay que tener un poco de mesura, de prudencia”, sostuvo y dijo que en caso de haber algún cambio, será él quien lo comunique “en tiempo y en forma, y con el respeto que se merecen todos”. “En su momento lo vamos a analizar y cuando tenga que hacer un anuncio previamente lo voy a comunicar”, remarcó.

Voto de la gente

En un análisis de las elecciones respecto la decisión de la gente, indicó: “no quiero subestimar la voluntad del pueblo, porque como siempre dije, soy respetuoso de la decisión del pueblo y un agradecido a Dios”. Comentó que “se ha visto que todas las encuestas, e inclusive de Casa Rosada, daban ganador al Justicialismo”, y consideró que “tienen que ver ciertos factores que en Capital ha sido un resultado abultado que no ha alcanzado a cubrir la diferencia que venía del interior”.

“Cuando nos daba favorable las PASO, decía que acá no hay vencedores ni vencidos, es importante que todos los riojanos tenemos que trabajar en conjunto por la gente y nuestra tierra, que tenemos que defender las fuentes laborales, los recursos que nos corresponde y construir una Rioja de riojanos hermanos y hermanas con un solo fin, eso es lo más importante que tenemos que hacer y que la única bandera que llevemos sea de La Rioja y que trabajemos todos por la gente”, subrayó. A la vez, planteó que “los resultados son para analizar, son mensajes que hay que tener y ser respetuosos de lo que la gente decide”.