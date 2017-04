En pleno, la dirigencia que responde al ex intendente dejó claro en las redes sociales su malestar por no haber encabezado la lista del PJ. Ellos apostaban al primer lugar para su líder pese a que Beder Herrera nunca lo analizó. Ahora, habrá que ver si el espacio trabajará por la boleta que integra su referente, pese al malestar.

El domingo fue una jornada de furia para el quintelismo. Pese a que lo presentía, se dio lo que no quería. Su máximo referente, el ex intendente Ricardo Quintela, no encabeza la lista a diputado provincial del PJ.

Eso repercutió en las redes sociales apenas minutos después de la medianoche del domingo, cuando dirigentes, amigos y familiares de Quintela salieron en pleno a cuestionar haber postergado al segundo lugar de la lista, pero ya no había marcha atrás.

“El 4J vamos a estar de viaje”, indican los quintelistas. “Hay PJ, van a tener que mucho para ganar”, advierte otro, dando a entender que ellos no trabajarán en las elecciones. Otros, ya son más directos y le apuntan a Luis Beder Herrera, estratega político de justicialismo.

La verdad es que el ex gobernador, con el aval de Sergio Casas, quería encabezando en la lista una persona que estuvo desde el día 1 en su proyecto político, y ese no era Ricardo Quintela, quien cuando fue intendente estuvo como enemigo político de Beder, más allá que el tiempo limó las asperezas y hoy militan juntos nuevamente en el PJ.

Distintos operadores políticos del quintelismo advierten que Quintela estaría analizando bajarse de la candidatura, aunque eso parece difícil teniendo en cuenta que tiene más para perder que para ganar si toma esa actitud.