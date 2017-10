Las palabras pertenecen al ministro Claudio Saúl, quien llamó al peronismo a hacer una autocrítica constructiva de su derrota en las Legislativas y pidió no ser funcional a la oposición. El dardo pareció ir a los intendente del interior, quienes acusan a la dirigencia de Capital de “no trabajar y hacer la plancha” el domingo.

En declaraciones a medios de comunicación, el ministro de Gobierno, Claudio Saúl realizó un balance de los resultados obtenidos en la contiende electoral del 22 de octubre. Opinó que “dentro del espacio justicialista no es momento de utilizar el dedo acusador y sentenciador para responsabilizarnos sobre un resultado adverso, al contrario, tenemos que tener la capacidad suficiente para poder absorberlo, analizarlo y tener sentido autocrítico”.

Además, llamó a la oposición a acompañar este reclamo que tiene como bandera el gobernador Sergio Casas, de recuperar el punto de coparticipación perdido.

En primera instancia, Saúl sostuvo que “el domingo pasado todos los argentinos y fundamentalmente todos los riojanos, tuvimos la posibilidad de elegir los representantes que integrarán la Cámara de Diputados de la Nación y la de Senadores, esto es muy importante, porque vemos que a través del tiempo, -y ya han pasado más de 34 años- el pueblo argentino no tuvo interrupciones democráticas, y creo que esto es una responsabilidad de todos de los ciudadanos, el elegir la democracia como método de vida institucional”.

En ese sentido, indicó que “cuando hablamos de democracia, hablamos de libertad y esa libertad se garantizó el pasado domingo, es decir que el pueblo riojano a través del voto consagró a los nuevas autoridades que nos van a representar y hay que tener la grandeza y actitud de reconocerlo y aceptarlo como legítimos ganadores a la formula de Cambiemos- Fuerza Cívica Riojana, que encabeza el Ingeniero Julio Martínez”.

Opinó que “dentro de nuestro espacio justicialista quizás no es momento de utilizar el dedo acusador y sentenciador para responsabilizarnos por alguna cuestión particular y también sobre un resultado adverso, al contrario tenemos que tener la capacidad suficiente para poder absorberlo, analizarlo y tener sentido autocrítico”. Agregó que “hay que tener mucha prudencia y templanza, y como lo dijo el gobernador Sergio Casas, la responsabilidad es de todos y cada uno de los que integramos este espacio, y seguramente dentro de los ámbitos que ha tenido el justicialismo para debatir, se sacará una conclusión”.

Seguidamente, sostuvo que “hay que seguir trabajando en las demandas de la ciudadanía”, y remarcó “que las políticas públicas que lleva adelante nuestro Gobierno de la Provincia tienen como solo objetivo, reivindicar los derechos que le corresponden a todos los riojanos y trabajar en la felicidad de ellos, en aquellas materias pendientes que tenemos para resolver”.

Construir a través del diálogo

Al mismo tiempo, Saúl hizo un fuerte llamado a la oposición al remarcar que “aspiramos a que la oposición política que va a representar a La Rioja nos ayude a conseguir este reclamo que tiene como bandera el gobernador Sergio Casas y todo su equipo de trabajo, que es recuperar el punto de coparticipación perdido”, y añadió que “es dignidad para los riojanos y es poder ejecutar las políticas públicas con más holgura y practicidad, así que vamos a aspirar a un diálogo maduro y prudente para que lo nuevos representantes puedan ayudar al Gobierno de La Rioja y a todos los riojanos”.

Subrayó que “hay que aceptar dignamente los resultados y la opinión que la gente nos hizo saber a través de su voto. El análisis debe ser crítico, prudente, reflexivo mesurado y respetuoso, aceptando las responsabilidades que puedan caber a cada uno”, y agregó que “vamos a seguir trabajando y luchando por la dignidad de los riojanos”.

Finalmente, sostuvo que “el gobernador Sergio Casas, sabe muy bien que los integrantes del gabinete provincial, desde su ingreso hasta la decisión para que un colaborador no continúe o no, siempre está a disposición de él y no hacen falta las renuncias en este caso particular”.