El director general del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Dr. Ariel Marcos, informó que debido a las Elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO), la Institución estará abierta en su Casa Central, el día sábado 12 de agosto en el horario de 8 a 13 horas y el día domingo 13 de agosto de 8 a 18 horas. Únicamente para la entrega de DNI.

Asimismo, aclaró que conforme el Art. 167 de la Cámara Nacional Electoral (CNE) los documentos cívicos habilitantes para votar son los siguientes: Libreta Cívica; Libreta de Enrolamiento; DNI (Libreta Verde); DNI (Libreta Celeste); DNI Tarjeta (del DNI Libreta Celeste, aun cuando contenga la leyenda “No Válido para Votar”) y Nuevo DNI Digital.

Por otra parte, Marcos señaló que no pueden votar los ciudadanos que no figuren en el padrón de la mesa; no presenten documento habilitante; figuren en el padrón anulados por la justicia electoral nacional, aunque aleguen error, o se presenten con un Documento anterior al que figura en el padrón. Por ejemplo: si en el padrón figura DNI y el elector se presenta con libreta de enrolamiento.

Finalmente, destacó que los datos del padrón electoral deben coincidir con el Documento. Si algún dato no concuerda, y los demás son correctos, los presidentes de Mesa deben admitir el voto y dejar constancia de ello en la columna de observaciones.