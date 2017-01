Por ejemplo desde Santa Fe y Chubut, cuestionan que de forma discrecional el presidente envíe ese multimillonario monto para cubrir el déficit fiscal de la provincia de Buenos Aires, de su mismo signo político. El salvataje compensa pérdida de puntos de coparticipación de esta última en 1988. La Rioja sufrió lo mismo y no hubo compensación según lamentó Casas.

No pasaron horas de conocerse la decisión de Mauricio Macri de salir al salvataje de su gobernadora (provincia de Buenos Aires) María Eugenia Vidal en un año electoral por 25 mil millones de pesos y ya algunos gobernadores comenzaron a quejarse.

El primero fue Mario Das Neves le advirtió a Macri que si concreta esa medida “nos vamos enfrentar mal”. “Uno tiene olfato y años en esto. Como estamos en año electoral, empiezan a haber medidas que tienen que ver con las futuras elecciones, entonces va a ser un descalabro y va a haber injusticias”, señaló el mandatario patagónico

De las críticas no se ausentó el año electoral: “No empecemos el año así porque nos vamos a enfrentar mal y esto no está para enfrentarse”. “Yo no lo quiero tomar como un regalito de Reyes de mal gusto, una puesta en escena peligrosa. La gente está de vacaciones relativamente, porque siguen consumiendo mucha información, lo sienten en carne propia los problemas y están al tanto de lo que pasa”, completó.

Otro que salió al cruce de la decisión fue el ex gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti. “Es una discrecionalidad que ejerce la Nación para un gobierno de su mismo signo político. Las transferencias deben ser equitativas para todas las provincias por igual”, afirmó el titular de la Cámara de Diputados santafesina, señaló La Política Online.

“La Nación tiene con Santa Fe una deuda cercana a los 40 mil millones de pesos, que tiene sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, y que se decía que había dificultad para pagarla porque no estaban los fondos. Pareciera que los fondos están para uno y no para otros, depende del color político”, disparó Bonfatti. “Si este es el camino que elige el presidente, se equivoca, volvemos a la etapa de la discriminación, y eso le hace mucho mal a la democracia, y a la institucionalidad”, completó.