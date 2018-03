La decisión del gobierno de aplicar descuentos a quienes adhieran al paro de 48 horas de AMP, el principal gremio docente, hizo mella en los trabajadores de la educación que en su mayoría dijeron presente en las aulas. Sergio Casas señaló que la “paritaria no está cerrada”, y pidió discutir “con los niños con clases”.

El gobernador Sergio Casas expresó este lunes al dejar inaugurado el ciclo lectivo 2018, que la educación sigue siendo la principal política de Estado y agradeció a los docentes por la predisposición para aceptar el incremento salarial, a la vez que indicó que la paritaria docente aún no está cerrada y confió en que se alcanzará un importante acuerdo.

Puso énfasis también en los nuevos tiempos educativos, el avance de las nuevas tecnologías y la capacitación docente. Consideró que La Rioja marcará una señal en lo que hace al comienzo del ciclo lectivo. Adelantó que se entregarán los kits escolares en todas las escuelas de la provincia.

Con el inicio del ciclo lectivo 2018, La Rioja da cumplimiento al calendario escolar acordado, con 859 establecimientos distribuidos en todo el territorio provincial, que recibirán en sus aulas a más de 110.500 alumnos que forman parte del sistema educativo.

El acto central de inicio de Ciclo Lectivo 2018 se realizó en el Colegio Provincial N° 9 “Profesor Arturo Ortiz Sosa” del barrio Puerta de la Quebrada, en la ciudad capital.

Los docentes juegan un rol fundamental

El mandatario recordó sus días de estudiante en su pueblo natal, punto en el que hizo referencia a que “nos gustaban los últimos días de clases, pero era más lindo el día de volver a clases, sé que cuesta un poco volver, pero la felicidad de encontrarse con los compañeros, los maestros, no tiene un valor que pueda describirse en una palabra, solo se siente en el corazón”.

El titular del Ejecutivo manifestó su agradecimiento “a toda la comunidad educativa, a los padres, alumnos y especialmente a los docentes que juegan un rol fundamental y así será siempre” y agregó que estos son tiempos de una gran innovación tecnológica, lo que obliga a atravesar importantes cambios, que debemos enfrentar juntos, para asimilar estos proceso de la mejor manera posible”.

El Gobernador señaló que más allá de lo complejo de la situación económica de la provincia y su relación con la Nación, “quiero agradecer el esfuerzo que cada uno pone para que este 5 de marzo estemos comenzando el ciclo lectivo 2018 y tengamos el orgullo de comenzar en tiempo y forma” y en el plano salarial defendió el incremento otorgado, al sostener que “es lo que podemos dar con un presupuesto recortado y valoro mucho más el esfuerzo que hacen por aceptarlo. El acuerdo paritario no está cerrado, pero sé que lo vamos a cerrar, porque ya tenemos un acta compromiso, pese a que la Nación va recortando año tras año los fondos que nos daban en materia de salarios docentes, no por algo la gran mayoría de las provincias aún no cierra su acuerdo paritario”.

Casas indicó que “entendemos los reclamos a nivel nacional, pero también en nuestra casa, en nuestra tierra, debemos reconocer lo que tenemos que actuar” y recalcó que el año pasado, cuando la Nación sacó las paritarias nacionales, “no hubo otro gobernador que haya apoyado la paritaria nacional y sin embargo los gremios nacionales estuvieron de acuerdo. Yo no los voy a dejar solos a los gremios nacionales, pero tampoco me dejen solo ellos a mí”.

Educar es trascender

“Lo importante es que hoy la mayoría de los docentes le están diciendo presente a la educación, porque han entendido que educar es trascender y la única forma de trascender con los valores del respeto, de la solidaridad, para tener un pueblo libre, es hacerlo a través de la educación”, sostuvo y acotó que “los quiero mirar a los ojos para decirles gracias por esta predisposición que tienen para con nuestra juventud en la provincia de La Rioja”.

“Fiel a su estilo, con el espíritu de aquellos hombres y mujeres que trascendieron en la educación, como Joaquín Víctor González y Rosarito Vera Peñaloza, y más allá del presupuesto que nos den, la provincia se va a seguir destacando por y para la educación, porque tiene docentes comprometidos”, expresó y aseguró que la educación es la principal política de Estado.

Por otra parte puso en valor las diferentes obras de refacción y de infraestructura que se han llevado a cabo en los edificios escolares para el comienzo de las clases y adelantó que se entregarán los kits escolares en los próximos días, a lo que se suma el trabajo de los comedores escolares, entre otros aspectos, que es fruto del esfuerzo de todo un equipo de gobierno.

Respecto al paro dispuesto por AMP resaltó que en la mayoría de las escuelas están concurriendo los alumnos, los docentes y los padres. “Sé que AMP responde al mandato de CTERA a nivel nacional, pero les pedimos la contraparte a nivel provincial, de hecho apoyamos el año pasado la continuidad de las paritarias y es un sistema que mantenemos y no debería pasar más de 15 a 20 días sin que ya lo cerremos”.