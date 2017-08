La candidata macrista en Capital Federal había presentado un “amicus curiae” para poder sumarse a la impugnación realizada por la riojana Marcela Crabbe contra el candidato a senador. Sin embargo, la propia Cámara Electoral Nacional lo rechazó, y ahora debe fallar sobre la cuestión de fondo: si el ex presidente puede o no ser candidato. Para el PJ no hay argumento legal para “proscribirlo”. Detalles